Výstavba novej polikliniky v Senci sa začala, zariadenie prinesie dostupnejšiu liečbu pre celý región - VIDEO, FOTO

Nové zariadenie prinesie okrem prepojenia všeobecných lekárov, špecialistov a sociálnych služieb aj rýchlejšiu diagnostiku.
Poklepanie základného kameňa, Poliklinika Senec
Poklepanie základného kameňa novej polikliniky v Senci. Foto: www.facebook.com
V Senci tento týždeň začali s výstavbou novej polikliniky na Námestí 1. mája. Ako informoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK), nové centrum zdravotnej starostlivosti vzniká vďaka spolupráci mesta, kraja a ministerstva zdravotníctva.

Nová poliklinika má priniesť modernejšiu, dostupnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre celý región. Pre zdravotníkov zas lepšie pracovné podmienky a priestory.

Rekonštrukcia časti pôvodnej budovy

Do októbra 2027 vyrastie trojpodlažné zdravotnícke zariadenie so 43 ambulanciami, ktoré pod jednu strechu združí všeobecných lekárov, špecialistov aj doteraz chýbajúcich odborníkov,“ priblížila samospráva.

Súčasťou projektu bude podzemná garáž s viac ako 80 parkovacími miestami, ale aj rekonštruované priestory pôvodnej budovy vrátane ambulancie rehabilitácie. Prípravnú etapu financuje mesto Senec z vlastných zdrojov.

Súčasťou novej polikliniky bude rekonštrukcia časti pôvodnej budovy pre rehabilitačné služby, nová prístavba s moderným materiálno-technickým vybavením a IKT infraštruktúra pre e-zdravie, ako aj bezbariérový prístup pre pacientov.

Nové parkovacie miesta aj cestné komunikácie

V rámci technického zázemia pribudne 85 parkovacích miest v podzemí a osem miest pri rehabilitácii, centrálny vstup, šatne, technické priestory, výťahy a moderné technológie pre vykurovanie a ohrev vody.

V rámci dopravného prepojenia pribudnú nové cestné a pešie komunikácie, spevnené plochy a zeleň, napojenie na mestskú sieť cez dvojpruhovú prístupovú cestu, drop-off zóna pre sanitky a krátkodobé parkovanie do jednej hodiny, ale aj bezpečný oddelený chodník pre peších.

Nové zariadenie prinesie okrem prepojenia všeobecných lekárov, špecialistov a sociálnych služieb aj rýchlejšiu diagnostiku a dostupnejšiu liečbu pre obyvateľov regiónu.

