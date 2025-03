Vysoké pracovné nasadenie môže oslabiť imunitu. Odborníci radia, čo pomôže pri rýchlom životnom štýle

Rýchly životný štýl a vysoké pracovné nasadenie môžu oslabovať imunitu. Odborníci upozorňujú, že aj v hektickom období je možné podporiť zdravie jednoduchými krokmi. Všeobecná lekárka Jana Bendová zdôrazňuje dôležitosť vyváženej stravy, pohybu, kvalitného spánku a pravidelného dopĺňania vitamínov, najmä vitamínu C.

„Ľudia dnes často ignorujú signály vyčerpania a k lekárovi prichádzajú až vtedy, keď sú ich problémy vážnejšie. Oslabená imunita sa prejavuje nielen zvýšenou náchylnosťou na sezónne ochorenia, ale aj celkovým poklesom vitality. Preto je dôležité venovať pozornosť svojmu zdraviu a snažiť sa ho dlhodobo udržiavať,“ upozorňuje Jana Bendová.

Látky na podporu imunity

Na podporu imunity potrebuje organizmus dostatok potrebných látok, ktoré prispievajú k prirodzenej ochrane pred cudzorodými látkami a organizmami. Jednou z najdôležitejších je vitamín C, ktorý okrem podpory imunity, pomáha pri regenerácii redukovanej formy vitamínu E a pôsobí ako antioxidant chrániaci bunky pred oxidačným stresom.

Vitamín C zohráva kľúčovú úlohu nielen pri podpore imunity, ale aj pri tvorbe kolagénu, vstrebávaní železa a ochrane buniek pred voľnými radikálmi. Podľa odborníkov je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť telu dostatok vitamínu C, vyvážená strava bohatá na ovocie a zeleninu.

Užitočné doplnenie vitamínu C

Najviac vitamínu C sa nachádza v zelenine a ovocí, ako sú paprika, brokolica, šípky, rakytník či citrusy. Ak si človek dopraje každý deň dostatok čerstvého ovocia a zeleniny, stačí to na pokrytie dennej potreby vitamínu C. Napriek tomu existujú situácie, keď môže byť dopĺňanie vitamínu C vo forme výživových doplnkov užitočné.

„Ak je niekto vystavený dlhodobému stresu, má zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž, alebo sa jeho strava skladá z priemyselne spracovaných potravín s nízkym obsahom vitamínov, môže byť vhodné doplniť vitamín C inou formou,“ hovorí Bendová. Odborníci odporúčajú pre zdravých dospelých dennú dávku 80 miligramov, avšak v obdobiach zvýšenej záťaže môže byť vhodné zvýšiť dávkovanie až na 500 či tisíc miligramov denne.