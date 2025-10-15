Fico podporil Kotlára, splnomocnenca považuje za čestného a húževnatého človeka

Predseda vlády Robert Fico vyjadril podporu vládnemu splnomocnencovi pre prešetrenie manažmentu pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi v súvislosti so začatým trestným stíhaním vo veci podozrenia zo šírenia poplašnej správy. Ako uviedol premiér v stanovisku, v jeho okolí sú ľudia, ktorí po očkovaní buď zomreli, alebo mali vážne zdravotné problémy.
„Či to bolo v dôsledku očkovania, neviem, ale mali vážne problémy alebo zomreli,“ uviedol Fico. Začatie trestného stíhania vo veci názorov Kotlára na očkovanie podporených aj odbornými stanoviskami podľa Fica nikdy nezmení jeho postoj ku Kotlárovi, ktorého považuje za čestného a slušného človeka.
„Keby celá vládna koalícia bola zostavená z ľudí, ako je pán Kotlár, ktorí si húževnato a odhodlane idú za svojím presvedčením, tak vydrží sto rokov,“ doplnil premiér.