Vyhláška ministerstva zdravotníctva môže spôsobiť vážne problémy, navrhované financovanie je nedostatočné

Programová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR v súčasnej podobe môže spôsobiť vážne problémy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navrhované financovanie je nedostatočné na pokrytie základných potrieb nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo môže mať negatívny dopad na pacientov aj personál. Ak nedôjde k navýšeniu zdrojov, tak reálnymi dôsledkami môže byť zvýšenie poplatkov pre pacientov a prepúšťanie zamestnancov v nemocniciach.

Koniec sociálneho zmieru

Informuje o tom Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). Prostriedky určené na ústavnú zdravotnú starostlivosť nezohľadňujú reálne náklady, ktorým nemocnice čelia. Pre 81 nemocníc združených v ANS nie sú plánované finančné prostriedky dostatočné ani na pokrytie zvýšenia platov zdravotníkov vo výške 80 až 100 miliónov eur, ktoré im vyplýva zo zákona.

„To bude bezpochyby znamenať koniec sociálneho zmieru a prepúšťanie, pretože nemocnice nemajú ako inak zvýšiť svoje príjmy,“ upozornil prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.

Prepúšťanie personálu v nemocniciach bude mať za následok obmedzenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov – dlhšie čakacie lehoty na vyšetrenia a zákroky a väčšiu nedostupnosť termínov. V ambulantnom sektore bude situácia podobná, pretože poskytovatelia nebudú mať inú možnosť, ako kompenzovať nedostatok finančných prostriedkov zvýšením platieb pacientov.

Platba za výkon

„Nejde o strašenie, ale o reálny dôsledok podfinancovania. Nechceme, aby k tomu došlo, preto sa obraciame na Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo financií, aby si uvedomili vážnosť situácie,“ dodal prvý viceprezident asociácie. ANS podporuje zavedenie platieb za výkon, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu financovaniu zdravotnej starostlivosti.

„Je však nevyhnutné, aby tieto platby zohľadňovali reálne náklady. Ak by platby za výkon boli stanovené pri súčasných cenách, bude to neudržateľné,“ uzavrel Pramuk. Okrem toho by mali byť zabezpečené adekvátne kompenzácie legislatívnych zmien, ako sú transakčná daň či zvýšenie DPH, ktoré majú priamy dopad na náklady poskytovateľov.