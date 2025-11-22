Prečo číslo WHtR dokáže predpovedať riziko srdcových ochorení lepšie než klasické BMI

Ako by ste reagovali, ak by vám povedali, že číslo, ktoré výsledne vyjde z výpočtu vašej výšky a obvodu pása, môže znamenať viac než roky opakované váženie a počítanie BMI? Znie to možno nepravdepodobne — ale nové výskumy naznačujú, že pomer obvodu pása k výške (WHtR – waist-to-height ratio) je lepším ukazovateľom rizika srdcových chorôb než tradičné Body Mass Index (BMI).
Čiastočne to znamená, že človek s „normálnym“ BMI sa môže stále ocitnúť vo vyššom riziku, ak jeho pás je širší — a to je signál, ktorý by sme nemali ignorovať.
Čo výskum odhalil
Výskumníci prišli na to, že ľudia s vyšším pomerom „pás/výška“ mali väčšiu pravdepodobnosť zhromažďovania kalcia v koronárnych tepnách – čo je známy rizikový faktor srdcových ochorení. Zaujímavosťou je, že tento vzťah platil aj v skupinách, ktoré mali BMI v „normálnom“ alebo „nadváhovom“ pásme, teda nie nutne obezitu definovanú podľa BMI.
Medzitým viacero systematických prehľadov ukazuje, že WHtR je lepším nástrojom pri odhaľovaní kardiometabolického rizika než samotné BMI či obvod pása.
Významné body:
- WHtR nad približne 0,5 je podľa viacerých štúdií hranicou, kedy riziko stúpa.
- WHtR zostával nezávislým ukazovateľom rizika koronárnej kalcifikácie aj po zohľadnení tradičných rizikových faktorov ako vysoký tlak, cholesterol či diabetes.
- BMI, ktorý meria hmotnosť vs. výšku, nehovorí nič o tom, kde sa tuk ukladá — zatiaľ čo pomer pás/výška lepšie odráža viscerálny (vnútorný) tuk, ktorý je pre srdcovo-cievne zdravie nebezpečnejší.
Užívanie lieku proti nespavosti môže zvýšiť riziko srdcového zlyhania, varujú vedci
Prečo je WHtR lepší než BMI?
BMI má svoje výhody – ľahko ho vypočítate, ale má aj tieto obmedzenia:
- BMI nerozlišuje medzi svalovou a tukovou hmotou – to znamená, že „vyššia váha“ nemusí znamenať viac tuku.
- BMI neberie do úvahy, kde je tuk uložený – viscerálny tuk (napr. v brušnej dutine) ohrozuje srdce viac než tuk uložený napríklad pod kožou.
- WHtR spočíta obvod pása a vydelí sa výškou – a preto ponúka jednoduchú pomerovú hodnotu, ktorá reflektuje telesnú proporciu a tým lepšie riziko.
Jednoducho povedané: „pomer hmotnosti a výšky“ (BMI) je menej presné než „pomer pása k výške“, ktorý jasnejšie naznačí, či telo ukladá tuk tam, kde môže ohrozovať zdravie.
Ako si WHtR môžete sami skontrolovať
Napriek tomu, že WHtR ešte nie je úplne bežnou súčasťou zdravotných prehliadok, je veľmi jednoduché vypočítať si ho aj doma:
- Zmerajte svoju výšku – bez topánok, v stoji rovno.
- Zmerajte obvod pása – merajte krajčírskym metrom medzi rebrami a bokmi, v úrovni pupka, prirodzene vydýchnite.
- Vypočítajte pomer: obvod pása ÷ výška (použite rovnaké jednotky – cm alebo mm).
- Ak je výsledok približne 0,5 alebo viac, je to signál, že vaše riziko srdcového ochorenia môže byť vyššie. Príklad: výška 170 cm, obvod pása 90 cm → 90 ÷ 170 ≈ 0,53.
To znamená, že váš pás by mal mať menej než je polovica vašej výšky.
Čo to znamená v praxi
Pre lekárov a pacienta to má niekoľko dôsledkov:
- Aj človek s „normálnym“ BMI (napr. 22-25) môže mať vysoký WHtR a teda väčšie riziko – čo by mohlo byť prehliadnuté, ak sa spoliehame výhradne na BMI.
- Treba sa menej spoliehať iba na hmotnosť/výšku, viac na pomer pása k výške ako indikátor zdravia srdca.
- Pre jednotlivcov: nestačí „vážiť menej“, dôležité je „mať menej tuku v brušnej oblasti“ – ideálne znížiť obvod pása.
Čo robiť, ak vám WHtR vyjde vysoko
Ak ste si zmerali a zistili, že váš pomer je napríklad 0,5 alebo vyšší, tu sú odporúčania:
- Začnite s úpravou stravy: menej spracovaných jedál, viac zeleniny, vlákniny, menej jednoduchých cukrov.
- Zamerajte sa na pohyb: pravidelné aeróbne cvičenie, posilňovanie – obzvlášť s cieľom znížiť brušný tuk.
- Zlepšite spánok a zvládanie stresu – viscerálny tuk je citlivý aj na stresové hormóny.
- Urobte si režim na meranie: napríklad raz mesačne si zmerajte obvod pása, sledujte pokrok.
- V prípade otázok alebo ak máte rizikové faktory (rodinnú anamnézu srdcových ochorení, vysoký tlak, cholesterol) – poraďte sa s lekárom alebo kardiológom.
Ak ste sa doteraz spoliehali výhradne na BMI ako barometer svojho zdravia – je načase zvážiť inú perspektívu. Pomer obvod pása k výške (WHtR) ponúka jednoduchý, rýchly a presnejší spôsob, ako odhaliť riziko srdcových ochorení, ktoré by inak mohlo uniknúť. Vaše telo vás možno upozorňuje – stačí sa len pozrieť pozorne a reagovať včas.
Zdravie srdca zachraňuje najmä včasné zistenie a aktívna reakcia — preto pomer pása k výške môže byť tým malým, no dôležitým krokom vpred.