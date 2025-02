Vo fakultnej nemocnici v Prešove chcú v tomto roku prijať takmer 50 absolventov medicíny

Takmer dvadsiatka mladých medikov vlani posilnila rady zdravotníkov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. V tomto trende plánuje nemocnica pokračovať a počet mladých záujemcov o medicínske pozície pre tento rok rozšíriť až na takmer 50.

Veľká posila

Ako informovala PR manažérka FNsP J. A. Reimana v Prešove Martina Pavliková, do prešovskej nemocnice, ktorá je treťou najväčšou nemocnicou na Slovensku, nastúpilo v roku 2024 na rôzne oddelenia 19 absolventov lekárskych fakúlt.

„Je to pre nás veľká posila. Najťažšie v segmente medicíny je vychovať adekvátnych nasledovníkov nielen čo sa týka samotnej špecializácie, ale aj zachovania kontinuity rozvoja toho ktorého oddelenia, sledovania najmodernejších trendov a noviniek v medicíne, inovácií a odvahe ich zavádzať u nás do praxe,“ uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Smatana s tým, že sa snažia ponúknuť stabilitu a perspektívu, aby títo odborníci neodchádzali.

Nemocnica ponúka aj možnosť realizovať pre budúcich medikov prax. Aktuálne ju využívajú traja šiestaci lekárskej fakulty na Klinike chirurgie.

„Absolventi preferujú najmä gynekológiu a pôrodníctvo, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Láka ich chirurgia, plastická chirurgia či pediatria,“ uviedla vedúca referátu predzmluvných vzťahov a vzdelávania Ivana Dzugasová.

Výstavba novej vojenskej nemocnice

Nemocnica by potrebovala posilniť aj ďalšie oddelenia. Privítala by nových kolegov na geriatrii, oddelení dlhodobo chorých, internom oddelení či chirurgii. Prísľubom v tomto smere je výstavba novej vojenskej nemocnice, ktorá sa má stať najmodernejšou nemocnicou na Slovensku v oblasti technológií, aj medicínskeho vybavenia. Už teraz sa do nej hlásia prví záujemcovia.

„Pre tento rok pripravujeme voľné miesta pre približne 50 absolventov na rôznych oddeleniach. Verím, že sa nám podarí zamestnať perspektívnych mladých lekárov tu z východu, ktorí v rodnom kraji radi zostanú,“ dodal riaditeľ nemocnice.