Aj malé deti môžu zachraňovať životy, projekt FAST Heroes vyškolil na Slovensku 72 600 žiakov

Viac ako milión detí vo svete dnes vie rozpoznať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a vie, že pri takomto stave môže rozhodovať každá sekunda. Projekt FAST Heroes, ktorý sa snaží o rozšírenie osvety medzi deťmi, registruje medzi účastníkmi aj deti zo Slovenska – do tohto roka sa v rámci slovenských škôl vyškolilo podľa organizátorov 72 600 detí.
Podľa dostupných informácií dvanásť z nich už pomohlo v reálnej situácii, keď správne identifikovali varovné príznaky u blízkej osoby a privolali odbornú pomoc.
Odborníci oceňujú včasnú edukáciu detí
Odborníci upozorňujú, že cievna mozgová príhoda patrí medzi závažné zdravotné udalosti – častá je príčinou úmrtí či trvalého postihnutia. Práve preto ocenili možnosť, že program FAST Heroes oslovuje mladú generáciu a motivuje deti aj rodiny k včasnému rozpoznaniu príznakov.
Mozgová hmla trápi čoraz viac žien po tridsiatke, odborníci hovoria o kombinácii stresu, hormónov aj intolerancií
Program FAST Heroes vznikol s podporou medzinárodnej organizácie pre cievnu mozgovú príhodu (World Stroke Organization). Pedagogické vzdelávanie je určené pre prvý stupeň základných škôl – cieľovou skupinou sú deti vo veku približne 5 až 9 rokov. Pre staršie deti (druhý stupeň základných škôl) je k dispozícii rozšírený edukačný program s videami, zatiaľ čo pre stredoškolákov – najmä tých na zdravotníckych školách a gymnáziách – bol vypracovaný samostatný modul.
Do projektu sa zapájajú aj rodiny
Spolu so školami sa do projektu zapájajú aj rodičia či starí rodičia, čím sa podľa organizátorov vytvára sieť informovanosti aj v domácnostiach. Do terajšieho roka sa program realizuje približne v 30 krajinách sveta. Na Slovensku projekt podporujú rezorty zdravotníctva a školstva. FAST Heroes získal aj ocenenie od Európskej komisie v kategórii praktických pomôcok pre školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotnej prevencie.
Školy sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu, študentov má naučiť rozpoznať príznaky mŕtvice a infarktu
Záujemcovia – školy, ktoré chcú program zaradiť do výuky – sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky projektu. Tam nájdu registračný formulár, edukačné materiály a informácie o spôsobe realizácie výučby.
Program FAST Heroes ukazuje, že aj deti môžu byť súčasťou prevencie. Správna informovanosť a včasná reakcia rodinných príslušníkov môžu v prípade mozgovej príhody znamenať rozdiel medzi životom a ťažkou invaliditou.