Aj malé deti môžu zachraňovať životy, projekt FAST Heroes vyškolil na Slovensku 72 600 žiakov

Viac ako milión detí už pozná príznaky mozgovej príhody.
Viac ako milión detí vo svete dnes vie rozpoznať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a vie, že pri takomto stave môže rozhodovať každá sekunda. Projekt FAST Heroes, ktorý sa snaží o rozšírenie osvety medzi deťmi, registruje medzi účastníkmi aj deti zo Slovenska – do tohto roka sa v rámci slovenských škôl vyškolilo podľa organizátorov 72 600 detí.

Podľa dostupných informácií dvanásť z nich už pomohlo v reálnej situácii, keď správne identifikovali varovné príznaky u blízkej osoby a privolali odbornú pomoc.

Odborníci oceňujú včasnú edukáciu detí

Odborníci upozorňujú, že cievna mozgová príhoda patrí medzi závažné zdravotné udalosti – častá je príčinou úmrtí či trvalého postihnutia. Práve preto ocenili možnosť, že program FAST Heroes oslovuje mladú generáciu a motivuje deti aj rodiny k včasnému rozpoznaniu príznakov.

Program FAST Heroes vznikol s podporou medzinárodnej organizácie pre cievnu mozgovú príhodu (World Stroke Organization). Pedagogické vzdelávanie je určené pre prvý stupeň základných škôl – cieľovou skupinou sú deti vo veku približne 5 až 9 rokov. Pre staršie deti (druhý stupeň základných škôl) je k dispozícii rozšírený edukačný program s videami, zatiaľ čo pre stredoškolákov – najmä tých na zdravotníckych školách a gymnáziách – bol vypracovaný samostatný modul.

Do projektu sa zapájajú aj rodiny

Spolu so školami sa do projektu zapájajú aj rodičia či starí rodičia, čím sa podľa organizátorov vytvára sieť informovanosti aj v domácnostiach. Do terajšieho roka sa program realizuje približne v 30 krajinách sveta. Na Slovensku projekt podporujú rezorty zdravotníctva a školstva. FAST Heroes získal aj ocenenie od Európskej komisie v kategórii praktických pomôcok pre školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotnej prevencie.

Záujemcovia – školy, ktoré chcú program zaradiť do výuky – sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky projektu. Tam nájdu registračný formulár, edukačné materiály a informácie o spôsobe realizácie výučby.

Program FAST Heroes ukazuje, že aj deti môžu byť súčasťou prevencie. Správna informovanosť a včasná reakcia rodinných príslušníkov môžu v prípade mozgovej príhody znamenať rozdiel medzi životom a ťažkou invaliditou.

