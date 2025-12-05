V Košiciach spustili 12. ročník Mikulášskej kvapky krvi, zapojili sa aj bratia Timkovci z No Name

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice odštartovala už dvanásty ročník adventnej výzvy na darovanie krvi. V spolupráci s Národnou transfúznou službou pripravila Mikulášsku kvapku krvi, do ktorej sa len počas dopoludnia zapojilo 120 darcov, z toho deväť darovalo krv po prvýkrát. Cieľom výzvy je doplniť zásoby krvi v predvianočnom období a upozorniť na význam dobrovoľného darcovstva.
Transfúzne lieky sú v nemocnici najčastejšie podávané pacientom Kliniky hematológie a onkohematológie. Potrebujú ich ľudia po chemoterapii, pri akútnych leukémiách, útlme kostnej drene, lymfómoch a po transplantáciách vlastnej kostnej drene.
Krv daruje aj šéf nemocnice
„Bolo skvelé vidieť, s akou odhodlanosťou a radosťou prichádzali darcovia na mobilný odber. V našej nemocnici ročne vykonáme približne 35-tisíc invazívnych zákrokov. Len pri operácii prasknutého žalúdočného vredu je potrebná krv od minimálne dvoch darcov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa, ktorý je aj pravidelným darcom krvi.
K výzve sa pridali zdravotníci, záchranári aj administratívni pracovníci nemocnice. Svoju podporu vyjadrili aj bratia Timkovci z kapely No Name. Spevák Igor Timko sa síce prekonal chorobu a nemohol krv darovať, no prišiel osobne podporiť ostatných darcov a svojho brata Ivana, ktorý daroval krv už po tridsiaty tretí raz.
„Nemám rád ihly a práve darcovstvom prekonávam tento strach. Myšlienka, že môžem pomôcť niekomu inému, je silnejšia,“ povedal bubeník Ivan Timko.
O náladu sa postarali klauni
Dobrú náladu priamo v odberových kreslách vytvárali klauni z organizácie Červené nosy Clowndoctors – Sestra Svižná a Doktor Harmanček. Ten sa napokon pridal k darcom krvi a odber absolvoval so spevom. Súčasťou podujatia bol aj Mikuláš, ktorý všetkým účastníkom – bez ohľadu na to, či darovali krv alebo nie – odovzdal malé sladké darčeky.
Darovanie krvi má v Košiciach dlhú históriu. Prvú transfúziu od človeka k človeku uskutočnil pôrodník James Blundell v roku 1818. V tom čase ešte medicína nepoznala krvné skupiny. Ich existenciu objavil rakúsky vedec Karl Landsteiner, ktorý v roku 1901 identifikoval tri základné skupiny. O niekoľko rokov neskôr český lekár Jan Janský doplnil štvrtú.
Skladovanie krvi umožnil vývoj konzervačných metód na začiatku 20. storočia. Na Slovensku sa prvá transfúzia uskutočnila pred vyše storočím – v roku 1923 ju podal košický chirurg Ján Kňazovický.