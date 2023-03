Vakcína proti HPV vírusu na Slovensku neláka. Kedy je najúčinnejšie nechať sa zaočkovať?

Slovensko patrí v Európskej únii medzi krajiny s najnižšou mierou zaočkovanosti proti HPV vírusom. Na Slovensku je očkovanie plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre deti do 12 rokov a práve na ne je zameraná najnovšia kampaň zdravotnej poisťovne Dôvera.

Kampaň poisťovne Dôvera

Vírus HPV spôsobuje komplikované ochorenia, ako rakovinu krčka maternice, rakovinu ženských a mužských pohlavných orgánov. Najúčinnejšie je nechať sa zaočkovať ešte pred začiatkom aktívneho sexuálneho života.

„V tomto roku bude mať 12 rokov takmer 11,1 tisíca dievčat a 11,5 tisíca chlapcov poistených v Dôvere. Naším cieľom je, aby aspoň každý druhý z nich bol zaočkovaný proti HPV. To znamená, že v porovnaní s minulým rokom by to mal byť dvojnásobok,“ uviedol v tlačovej správe člen predstavenstva poisťovne Dôvera Marian Faktor.

Poisťovňa Dôvera preto spustila kampaň, ktorá pripomína, aká dôležitá je prevencia. Email o možnosti očkovania, jeho výhodách a s informáciami, ako postupovať, Dôvera zasiela najmä rodičom 12-ročných detí. Kampaň podporia aj esemeskami.

Účinnejšia 9-valentná vakcína

V odstupe šesť až dvanásť mesiacov po prvej dávke vakcíny bude poisťovňa poistencov informovať o tom, že je čas na druhú dávku. Pripomínacie notifikácie bude poisťovňa zasielať tým, ktorí na pozvanie na očkovanie nereagovali. Jedna vakcína stojí 123,75 eura.

Ak sa chlapec alebo dievča zaočkujú ešte pre 15. rokom života, najlepšiu ochranu mu zabezpečia dve vakcíny. Staršie deti potrebujú tri. Ak prvú vakcínu dostanú ako 12-roční, obe vakcíny hradí ich zdravotná poisťovňa. Zmena v úhrade tohto očkovania vstúpila do platnosti v máji minulého roku, odvtedy je k dispozícii bez doplatku účinnejšia 9-valentná vakcína.

„V minulom roku sme uhradili vakcíny proti HPV v sume 1,1 milióna eur. Ak sa náklady na vakcináciu v tomto roku zdvojnásobia, budeme veľmi spokojní, pretože pôjde o významnú investíciu do zdravia našich poistencov,“ dodal Faktor.