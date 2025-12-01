V Japonsku začali predávať „ľudské“ práčky. Pôsobia vraj blahodarne na telo i dušu

Inovatívne zariadenie si získalo pozornosť návštevníkov svetovej výstavy Expo v Osake.
Prototyp ľudskej práčky od spoločnosti Science Co. Foto: Science Co.
Po úspechu na svetovej výstave Expo v Osake je v Japonsku na predaj zariadenie nazývané „ľudská práčka budúcnosti“, ktoré umožňuje používateľom ľahnúť si do kapsuly, zatvoriť viečko a nechať sa očistiť ako oblečenie v bežnej práčke. Samozrejme, bez otáčania.

Počas procedúry hrá hudba a zariadenie zároveň monitoruje srdcový tep a ďalšie životné funkcie.

Tento prototyp si počas šesťmesačnej výstavy, ktorá sa skončila v októbri a prilákala viac ako 27 miliónov ľudí, získal veľkú pozornosť návštevníkov. Výrobca, japonská spoločnosť Science, aktualizoval produkt, ktorý prvýkrát predstavil na výstave v Osake v roku 1970.

„Náš prezident bol inšpirovaný týmto zariadením ako desaťročný chlapec,“ uviedla hovorkyňa Sačiko Maekurová.

Po tom, čo americká spoločnosť prejavila záujem o komercializáciu, sa Science rozhodla zariadenie vyrábať. Prvú jednotku zakúpil hotel v Osake, ktorý plánuje službu ponúkať svojim hosťom. Medzi ďalších zákazníkov patrí aj veľký japonský predajca elektroniky Yamada Denki.

Spoločnosť plánuje vyrobiť len približne 50 kusov, pričom cena jednej jednotky bude okolo 60 miliónov jenov, čo je približne 330-tisíc eur.

