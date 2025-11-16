Slovensko ako prvé oficiálne potvrdilo v Belehrade svoju účasť na EXPO 2027

Medzinárodná špecializovaná výstava štartuje 15. mája 2027, trvať bude tri mesiace.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
EXPO: Svetová výstava Expo 2025 v japonskej Osake
Srbská expozícia počas svetovej výstavy Expo 2025, konajúcej sa od 13. apríla do 13. októbra 2025 v meste Osaka v prefektúre Kansai v Japonsku. Ústrednou témou výstavy je vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy - dôraz sa kladie na udržateľnosť. Osaka, Japonsko, 13. apríl 2025. Foto: SITA
Slovensko sa zúčastní výstavy EXPO 2027 v Srbsku. V Belehrade účasť Slovenskej republiky oficiálne potvrdili generálny riaditeľ SlovakiaTravel Matej Fekete a generálny komisár pre EXPO 2027 Belehrad Lukáš Parízek.

Parízek spolu s komisárkou a ministerkou pre vnútorný a vonkajší obchod Srbska Jagodou Lazarevič a riaditeľom spoločnosti EXPO Danilom Jeriničom podpísali oficiálny kontrakt o záväznej účasti na podujatí.

„Som hrdý, že sme prvou krajinou, ktorá oficiálne podpísala zmluvu o účasti na EXPO 2027 Belehrad. Je to pre nás veľká vec, pretože ide o jedno z najväčších podujatí, ktoré môže jedna krajina organizovať. So Srbskom máme perfektné vzťahy, je už len na nás, ako túto príležitosť využijeme na ich prehĺbenie a na prezentáciu Slovenska nielen v rámci Balkánu, ale aj globálne,“ uviedol po podpise zmluvy v Expo Playground na Belehradskom veľtrhu komisár SR pre EXPO 2027 Belehrad Lukáš Parízek.

V rámci pracovného programu, slovenská delegácia rokovala aj s vedením Srbskej obchodnej a priemyselnej komory a s generálnou riaditeľkou Národnej turistickej organizácie Srbska Marijou Labovič.

Svetová výstava EXPO 2027 v Belehrade je jedinečnou príležitosťou ukázať, ako dokážeme spájať národy, kultúrnu rozmanitosť a budovať udržateľný cestovný ruch v medzinárodnom meradle v prospech celej spoločnosti. Naša účasť je dôkazom záväzku pokračovať v prezentácii dobrého mena Slovenska aj naprieč medzinárodným spektrom a prinášať riešenia, ktoré menia budúcnosť pre celé generácie. Pri tejto príležitosti posilníme našu spoluprácu so Srbskom aj v oblasti turizmu.

— Matej Fekete, generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.

Medzinárodná špecializovaná výstava štartuje 15. mája 2027, trvať bude tri mesiace. Očakáva sa účasť viac než 120 krajín a návštevnosť viac ako 4 milióny ľudí. Podujatie sa bude konať v areáli, ktorý je navrhnutý ako moderný výstavný komplex, jeho súčasťou bude medzinárodná pavilónová časť. Po skončení výstavy je plánované, že infraštruktúra bude mať v Belehrade trvalejšie využitie.

EXPO: Svetová výstava Expo 2025 v japonskej Osake
Japan World Expo
EXPO: Svetová výstava Expo 2025 v japonskej Osake
Japan Osaka Expo
