Trumpove nové zdravotné smernice. Áno červenému mäsu, nie cukru

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa predstavila nové federálne výživové odporúčania, ktoré výrazne menia doterajší prístup k zdravej strave. Vláda vyzýva Američanov, aby sa vyhýbali vysoko spracovaným potravinám a pridaným cukrom, pričom naopak podporuje konzumáciu červeného mäsa a plnotučných mliečnych výrobkov – potravín, ktoré mnohí odborníci v minulosti skôr obmedzovali.
Nové odporúčania kladú oveľa väčší dôraz na bielkoviny než predchádzajúce verzie. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo aj nový „prevrátený potravinový pyramídový model“, v ktorom sa mäso, mliečne výrobky a zdravé tuky nachádzajú na rovnakej úrovni ako ovocie a zelenina. Na úplnom spodku pyramídy sa ocitli celozrnné potraviny bohaté na vlákninu, ako napríklad ovos.
Minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. vyhlásil, že nové smernice majú „zrevolucionizovať“ stravovanie Američanov a „urobiť Ameriku opäť zdravou“, čím nadviazal na slogan hnutia MAHA (Make America Healthy Again). Kennedy dlhodobo kritizuje americký potravinový priemysel a varuje, že Spojené štáty čelia „zdravotnej kríze“, ktorá sa prejavuje nárastom chronických ochorení, vrátane detí.
Ovocie a zelenina v popredí
Federálne výživové odporúčania sa aktualizujú každých päť rokov. V tej najnovšej verzii vláda razantne odmieta pridané sladidlá, pričom odporúča, aby sa im deti vyhýbali až do veku 10 rokov. Sladené nápoje dokument označuje za zásadne škodlivé pre zdravie. Zároveň vyzýva na obmedzenie rafinovaných sacharidov, ako je biely chlieb či múčne tortilly.
Trumpova administratíva má čoskoro zverejniť správu s názvom „Urobme Ameriku opäť zdravou“
Američanom sa odporúča uprednostňovať ovocie a zeleninu pred balenými a hotovými jedlami, ktoré často obsahujú veľké množstvo cukru a soli. Pri príprave jedál sa namiesto vyprážania odporúčajú metódy ako pečenie alebo grilovanie.
Výrazná zmena nastala aj v pohľade na tuky. Kým predchádzajúce odporúčania zdôrazňovali „chudé mäso“, rastlinné zdroje bielkovín, morské plody a vajcia, nový dokument hovorí o pestrej skladbe živočíšnych aj rastlinných proteínov, vrátane červeného mäsa. Odporúčaná denná dávka bielkovín sa zvýšila na 1,2 až 1,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti, zatiaľ čo predtým sa považovalo za postačujúcich približne 0,8 gramu.
Podpora farmárom a chovateľom
Hoci Kennedy opakovane sľuboval ukončenie „vojny proti nasýteným tukom“, administratíva ponechala v platnosti odporúčanie, aby nasýtené tuky netvorili viac ako 10 percent denného kalorického príjmu. Dokument však popri olivovom oleji pripúšťa aj použitie masla alebo hovädzieho loja, ktorý je obľúbený medzi priaznivcami hnutia MAHA. Odborníci upozorňujú, že pravidelná konzumácia červeného mäsa a varenie na nasýtených tukoch môže tento limit ľahko prekročiť.
Ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová nové smernice obhajovala tým, že podporia farmárov a chovateľov, ktorí „produkujú skutočné potraviny“.
Podľa federálnych údajov dnes ultra-spracované potraviny, ako sladké pečivo, slané snacky či sýtené nápoje, tvoria približne 55 percent kalórií v priemernej americkej strave. Nové odporúčania majú tento trend zvrátiť – otázkou však zostáva, ako na ne zareaguje odborná verejnosť aj samotní Američania.