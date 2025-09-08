Systém eZdravie čelí neplánovanému výpadku, NCZI pracuje na obnovení prevádzky

Národné centrum zdravotníckych informácií v pondelok na svojej webovej stránke informovalo o neočakávanom výpadku elektronického systému eZdravie, ktorý v súčasnosti zasahuje všetky poskytované služby.
Prevádzkovateľ systému uviedol, že technický problém nebol plánovaný a odborníci intenzívne pracujú na čo najrýchlejšom obnovení prevádzky. Zároveň verejnosť ubezpečujú, že o priebežnom stave budú informovať hneď, ako budú služby opäť dostupné.
„Pracujeme na urýchlenom obnovení služieb a budeme vás informovať hneď, ako budú dostupné. Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým dotknutým používateľom za vzniknuté komplikácie,“ uvádza NCZI.