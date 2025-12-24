Popáleniny, alkohol aj infekcie, Vianoce výrazne zvyšujú počet zásahov zdravotníkov

Vianočné sviatky sú pre urgentné príjmy a pohotovosti jednými z najvyťaženejších období. Ukazujú to údaje zdravotných poisťovní, ktoré spracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). V decembri sa zdravotníci častejšie stretávajú s prípadmi ochorení dýchacích ciest, popáleninami rúk, ale aj zlomeninami stehnovej kosti.
Urgentný príjem (ústavná pohotovostná služba) je špecializované nemocničné pracovisko, ktoré funguje nepretržite a je určené pacientom v akútnom alebo život ohrozujúcom stave. V minulom roku zaznamenali urgentné príjmy pre deti a pre dospelých viac ako 976-tisíc návštev. Najrušnejšie mesiace boli júl a december.
Viac popálenín aj problémov s alkoholom
Posledný mesiac roka býva obdobím, keď sa zdravotníci častejšie stretávajú s popáleninami no aj s neprimeraným pitím alkoholu. „Pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu lekári na urgentoch počas minulého roka celkovo ošetrili 4 231 ľudí, kvôli toxickému účinku alkoholu skončilo na urgentných príjmoch v nemocniciach ďalších 1 487 prípadov. Popáleniny a poleptania zápästia a ruky, ktoré nezriedka súvisia s používaním silvestrovskej pyrotechniky, riešili zdravotníci na urgentných príjmoch presne 1 914-krát,“ priblížila hovorkyňa NCZI Alena Krčová.
Vianočné pečenie po štyridsiatke môže byť komplikovanejšie kvôli zhoršenému zraku
Dáta zdravotných poisťovní tiež ukazujú, že december býva najkritickejší z pohľadu chorôb dýchacej sústavy, vlani vyhľadávali ľudia pomoc lekárov na urgentoch a pohotovostiach najmä pre akútne infekcie horných dýchacích ciest, zápalu hrtana a priedušnice, priedušiek, hltana či mandlí.
Najčastejšie dôvody návštev pohotovostí
Pohotovosti, teda ambulantná pohotovostná služba zabezpečujú zdravotnú starostlivosť mimo ordinačných hodín bežných ambulancií, no nie sú určené na riešenie život ohrozujúcich stavov. Fungujú iba v obmedzenom čase, večer, cez víkendy či sviatky. V minulom roku zaznamenali pohotovosti celkovo takmer 699-tisíc návštev.
„Z údajov zdravotných poisťovní vyplýva, že v roku 2024 Slováci najčastejšie navštevovali pohotovosti z dôvodu akútnej infekcie horných dýchacích ciest (78 481 prípadov). Druhým najčastejším dôvodom bola bolesť chrbta (55 574 prípadov) a do tretice išlo o akútny zápal mandlí, známy ako angína (49 020 ošetrení),“ uviedla Krčová.
Punč, varené víno, lokše či štrúdľa. Zubári radia, čo robiť po ich konzumácii, aby ste predišli poškodeniu zubov
Zdravotnícka záchranárka Alena Dudeková zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava potvrdzuje, že prelom rokov patrí z pohľadu zdravotníkov medzi najnáročnejšie obdobia v roku. „Vianočné sviatky každoročne prinášajú výrazné zvýšenie počtu výjazdov záchrannej zdravotnej služby,“ skonštatovala. Doplnila, že najčastejšie evidujú náhodné úrazy, ktoré neraz súvisia s požitím alkoholu. Časté sú aj tráviace a kardiálne ťažkosti.
„Zvýšený počet volaní súvisí aj s obmedzeným prístupom k ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pre ktorý sa verejnosť častejšie obracia na záchrannú zdravotnú službu. Rovnako zaznamenávame aj náhodné úrazy detí, ktorých najčastejšia príčina je nepozornosť,“ doplnila Dudeková.
Kedy patrí pacient na urgentný príjem
Na urgentný príjem patrí náhle ohrozenie života (bezvedomie, problémy s dýchaním), silná bolesť na hrudníku (podozrenie na infarkt), taktiež cievna mozgová príhoda, (náhla slabosť, porucha reči), ťažké úrazy, polytraumy, masívne krvácanie, akútne dýchacie ťažkosti aj ťažké alergické reakcie.
Pozor na vianočné prejedanie sa, sviatky môžu priniesť aj ďalšie zdravotné problémy
Urgentný príjem ale nie je ambulantná pohotovosť, ani bežná ambulancia, a nie je to miesto pre dlhodobé či banálne ťažkosti. Na pohotovosť patria napríklad horúčky, infekcie, bolesti ucha, hrdla a zubov, mierne úrazy ako sú malé rezné rany či výrony, taktiež alergické reakcie bez ohrozenia života a zhoršenie chronického ochorenia bez akútneho ohrozenia. Pohotovosť ale nie je urgentný príjem, nie je určená na resuscitáciu ani intenzívnu starostlivosť a nie je to miesto pre ťažké úrazy alebo náhle kolapsy.