Výber poskytovateľov záchrannej služby bol len formálny, tvrdí Penta Hospitals

Priblížil, že podmienky sa často plnili len formálne a procesy opakovane sprevádzali pochybnosti o transparentnosti a korupcii.
O kvalite neodkladnej zdravotnej starostlivosti je dlhodobý nedostatok údajov, kľúčovým prínosom zmien by mala byť lepšia koordinácia uvedenej starostlivosti. Doterajšie výberové konania poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) však skutočnú súťaž nepriniesli. Informoval o tom vo štvrtok hovorca siete nemocníc Penta Hospitals Slovensko Tomáš Kráľ.

Rozdiel vo financovaní

Priblížil, že podmienky sa často plnili len formálne a procesy opakovane sprevádzali pochybnosti o transparentnosti a korupcii. „Podporujeme preto prepojenie záchrannej zdravotnej služby s nemocničnými urgentmi pri zachovaní kombinácie štátnych a súkromných poskytovateľov,“ vyhlásil generálny riaditeľ uvedenej firmy Radoslav Čuha.

Rozdiely medzi záchrankami a urgentmi sú podľa Kráľa v súčasnosti najmä vo financovaní. „Jediným objektívne preukázateľným faktom je, že do systému záchrannej zdravotnej služby dlhodobo smeruje výrazne viac finančných prostriedkov než do nemocničných urgentných príjmov,“ zhodnotil.

Priemerná ziskovosť v sektore ZZS dosahovala v predminulom roku približne 16 %, zatiaľ čo napríklad pri nemocniciach uvedenej siete to bolo 4,4 %, vyplynulo z FinStatu, webového portálu o finančných údajoch firiem.

„Napriek vysokej marži sa za viac ako dvadsať rokov fungovania samostatných ambulancií záchrannej zdravotnej služby nepodarilo nastaviť systematický zber dát, ktorý by umožnil kvalifikovane vyhodnocovať kvalitu a efektivitu celého systému neodkladnej zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Kráľ.

Rast výjazdov

Prednemocničná a nemocničná urgentná starostlivosť v súčasnosti upozorňuje na rast počtu výjazdov a návštev urgentných príjmov, pričom významná časť z nich môže byť neopodstatnená. „Riešením preto nie je izolácia jednotlivých častí systému, ale naopak ich efektívne prepojenie, ako aj systematické meranie a vyhodnocovanie jasne definovaných kvalitatívnych parametrov,“ zdôraznil Čuha.

Neodkladná zdravotná starostlivosť musí byť aj naďalej riadená na celonárodnej úrovni, jej výkon je však nevyhnutne viazaný na konkrétny región, uviedol Kráľ. „Ohlásený zámer ministerstva je preto v prvom rade dobrou správou pre samosprávy ich obyvateľov a nie pre súkromné finančné skupiny,“ zhodnotil.

Zámer môže tiež výrazne prispieť k personálnej stabilite systému neodkladnej zdravotnej starostlivosti, uviedla firma. „Ak ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s celým sektorom dokáže pripraviť jasné pravidlá, podmienky fungovania a kvalitný legislatívny rámec, existuje reálna šanca celý systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku zlepšiť,“ uzavrel Kráľ.

