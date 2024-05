SaS víta rozhodnutie postaviť novú nemocnicu v Ružinove, no termín a náklady považujú za nereálne (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta rozhodnutie vlády postaviť novú univerzitnú nemocnicu v Ružinove, no termín dokončenia výstavby považuje za nereálny a cenu za podhodnotenú. Podľa poslanca NR SR za SaS Tomáša Szalaya ide však o dôležité rozhodnutie, ktoré konečne vyrieši otázku, čo bude s koncovou nemocnicou v Bratislave.

„Nerobili sa investície, zmysluplné rozhodnutia, pretože sa stále čakalo, čo bude s novou Univerzitnou nemocnicou Bratislava,“ uviedol Szalay. Podľa neho paralyzovalo čakanie na toto rozhodnutie bratislavské zdravotníctvo celých 30 rokov.

Komplikovaný terén

Na utorkovom stretnutí na ministerstve zdravotníctva zaznela podľa jeho slov od zástupcu stavebnej firmy informácia, že keby sa o lokalite pre novú nemocnicu rozhodovalo teraz, Rázsochy by pre zdravotnícke zariadenie v žiadnom prípade neboli vhodné.

„Ich poloha je nevýhodná, terén je komplikovaný, svahovitý, prístup je komplikovaný, treba prejsť cez most, cez tunel,“ vysvetlil, pričom dodal, že súčasné dopravné podmienky v Bratislave sú značne horšie než v 70. rokoch, keď sa rozhodnutie prijímalo.

Sporný termín aj cena investície

Tomáš Szalay má však výhrady k termínu a nákladom na výstavbu nemocnice v Ružinove. Ministerstvo odhaduje termín dokončenia stavby na rok 2032, čo Szalay považuje za optimistické, pričom predchádzajúce analýzy hovorili o rokoch 2036 až 2038, za predpokladu, že sa nevyskytnú žiadne komplikácie. Rezort sa podľa jeho slov spolieha na novú legislatívu týkajúcu sa verejného obstarávania.

„Nemocnica Bory bola postavená za osem rokov, tak počítať s tým, že štátu to rovnako potrvá osem rokov, je víťazstvo optimizmu nad skúsenosťou,“ povedal Tomáš Szalay.

Sporná je aj cena investície, ktorá sa aktuálne predpokladá na úrovni približne 440 miliónov eur. Časť pôjde na novú budovu, časť na rekonštrukciu starej. „Finálna cena bude minimálne dvojnásobná, ak nie vyššia,“ tvrdí Szalay a dodáva, že otázne je, kto túto sumu zaplatí.

Zle pripravený nápad

Okrem výstavby nemocnice v Ružinove SaS kritizuje aj plán presunu Národného ústavu detských chorôb na Rázsochy do roku 2031 za približne 330 miliónov eur. „Nie je to dobre pripravený nápad, len improvizácia. Obávam sa, že z tohto projektu nič nebude,“ uzavrel Szalay a navrhol, aby sa namiesto toho zväčšila kapacita budovy na Kramároch. Tomáš Szalay má opäť problém s termínom aj so sumou.

„Som prekvapený, že sa bavíme o sťahovaní detskej nemocnice z Kramárov na Rázsochy, lebo to je téma, o ktorej sme doteraz nepočuli. Nie je to dobre pripravený nápad, len improvizácia. Obávam sa, že z tohto projektu nič nebude, lebo na to treba zohnať peniaze, ktoré nemáme ani na prvú nemocnicu v Ružinove,“ povedal T. Szalay a dodal, že by mala byť primárne dostavaná budova na Kramároch, čím by sa zväčšila kapacita.