Káva alebo matcha? Jedno vám rýchlo dodá energiu, druhé vás povzbudí na dlhé hodiny

Káva je vhodná, keď člověk potrebuje energiu rýchlo, lenže jej účinok často odznie rovnako skoro. Matcha aj zelený čaj pracujú s nabudením pomalšie, stabilnejšie a šetrnejšie k telu. Informovala o tom v pondelok spoločnosť Kyosun.
Uviedla, že káva patrí medzi najsilnejšie a najobľúbenejšie stimulanty. „Jej hlavnou výhodou je rýchlosť, kedy kofeín začína pôsobiť už približne 15 až 30 minút po vypití a dodáva telu vysokú dávku energie v krátkom čase,“ spresnila.
V kolotoči výkyvov
Účinok kofeínu však pomerne rýchlo odznieva. „Po krátkom vrchole často nasleduje pokles, ktorý sa môže prejaviť únavou, vyčerpaním alebo zhoršenou koncentráciou. Riešením býva ďalšia šálka kávy, prípadne ďalšia a ďalšia,“ vysvetlil uvedený predajca.
Tým sa však ľahko ľudia dostávajú do kolotoča výkyvov, ktorý nemusí prospievať psychike ani organizmu ako celku. „U citlivejších jedincov môže rýchly nástup kofeínu navyše vyvolávať nepríjemné sprievodné prejavy ako je trasenie rúk, potenie, búšenie srdca, podráždenosť alebo nervozitu,“ upozornil zakladateľ značky Matcha Tea Petr Patočka.
Matcha obsahuje o niečo menej kofeínu ako káva, ale jeho pôsobenie je úplne odlišné. „Dôvodom je prítomnosť aminokyseliny L-theanín, ktorý spomaľuje uvoľňovanie kofeínu do tela a zároveň podporuje pocit pokoja a sústredenia,“ doplnil uvedený podnik. Výsledkom je prísun energie, ktorý môže trvať od troch do šesť hodín.
Matcha je veľmi silný druh japonského zeleného čaju, ktorý sa výrazne líši od tých bežne lúhovaných. Zásadný rozdiel spočíva v spôsobe konzumácie. Pri klasickom zelenom čaji ľudia pijú výluh z lístkov, takže telo prijíma časť účinných látok. „Pri pití matchy nepijeme iba výluh, ale konzumujeme celý list čajovníka jemne rozomletý na prášok. Vďaka tomu telo prijíma takmer 100 % účinných látok, ktoré list obsahuje,“ vysvetlil Patočka.
Tridsať percent vlákniny
Matcha navyše vyniká vysokým obsahom antioxidantov, katechínov a chlorofylu, respektíve farbiva rastlín. „Čajovníkové lístky na výrobu matche sa tri až štyri týždne pred zberom zatienia pred slnečným svetlom, čím sa výrazne zvýši produkcia chlorofylu a spomalí sa aj premena aminokyselín na katechíny. Vďaka tomu sa zvyšuje hladina L-theanínu, ktorý prispieva k relaxácii, pretože podporuje tvorbu mozgových vĺn alfa,“ spresnil uvedený obchod.
Matcha je bohatá na antioxidanty katechíny, teda prírodné látky, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred opotrebením vplyvom stresu a prostredia. „Vďaka tomu veľa žien pije matchu nielen pre energiu, ale aj preto, že ich pleť dostáva niečo navyše,“ doplil uvedený dodávateľ. Okrem toho matcha obsahuje aj vitamíny A, C a E, stopové množstvo minerálov a približne 30 % vlákniny, čo je medzi čajmi výnimočné, uzatvorila uvedená značka.