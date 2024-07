Projekt novej nemocnice v Prešove sa už rozbehol, Kaliňák prezradil aj termín výstavby

Prípravné práce rozvoja a modernizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov už začínajú.

Ako ďalej informoval minister obrany Robert Kaliňák, ide o aktivity, ktoré sa môžu urobiť na základe už prijatých rozhodnutí. Konkrétne prípravu samotného staveniska, prekládku inžinierskych sietí či prípravu základovej jamy.

„Odhadujem, že reálna stavba, ak sa nám všetko bude dariť, by mohla začať ku koncu jari budúceho roka,“ uviedol minister.

Viacero faktorov

Ako podotkol, v prípade prešovskej nemocnice sa stretlo viacero faktorov, okrem iného potreba posilniť východné krídlo NATO z pohľadu zdravotníckych kapacít, náš záujem rozšíriť vojenské zdravotníctvo, ale aj snaha pomôcť Ministerstvu zdravotníctva SR v modernizácii zdravotníckych zariadení a snaha prerozdeliť časť príspevku 2 % pre rezort obrany na projekty civilno-vojenského rozhrania.

„V prípade tejto nemocnice v mierovom stave odhadujeme 85 % využívania civilným obyvateľstvom,“ podotkol.

Financovanie projektu

Čo sa týka financovania projektu, podľa Kaliňáka bude krytý z rozpočtu ministerstva obrany. Niektoré jeho menšie súčasti môžu byť spolufinancované prostredníctvom eurofondov.

„Ale na tú hlavnú časť sme pripravení a máme dostatok zdrojov na to, aby sme ju celú uhradili,“ doplnil.

Minister zároveň zdôraznil, že nemocnica nebude ani obmedzovať ani zmenšovať rozsah svojej zdravotnej starostlivosti, naopak, do budúcna by mala narásť celkovo do veľkosti asi 1 600 lôžok.

Strategická investícia

Rozvoj a modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je od začiatku júla strategickou investíciou. Celý projekt bude spolu s Ministerstvom obrany SR zabezpečovať Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Zahŕňa pritom výstavbu novej infraštruktúry, ako aj jej personálne, materiálne a technické vybavenie. Celkové plánované investičné náklady sú odhadované na 550 mil. eur bez DPH.