Klinika detskej neurológie NÚDCH je zrekonštruovaná, nové priestory sú prispôsobené aj rodičom (foto)

Klinika detskej neurológie NÚDCH je po rekonštrukcii, nové priestory sú prispôsobené aj prítomnosti rodičov. Detské neurologické choroby sú pre mnohých veľkou neznámou, pritom je to odbor, ktorý patrí medzi tie najťažšie.

Pri mnohých diagnózach sa dieťa stáva pacientom už od narodenia a vážne ochorenie ho sprevádza po celý život. Tak, ako detského pacienta pri liečbe sprevádzajú všetci zdravotníci, rovnako aj jeho rodinní príslušníci.

Jedna z priorít

Z tohto dôvodu bola rekonštrukcia Kliniky detskej neurológie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave jednou z priorít najväčšej detskej nemocnice na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom kapitálových výdavkov prispelo na rekonštrukciu sumou 607 tisíc eur, takmer 293 tisíc eur zaplatila nemocnica z vlastných prevádzkových nákladov a sponzorsky sa jej podarilo získať skoro 172 tisíc eur.

„Som veľmi rada, že sa podarilo nájsť prostriedky na rekonštrukciu detskej neurologickej kliniky, ktorá výrazne skvalitní zdravotnú starostlivosť našich najmenších pacientov s vážnymi diagnózami. Predovšetkým ma teší, že vďaka rekonštrukcii sa zlepšia aj podmienky pre rodičov hospitalizovaných pacientov, ktorých prítomnosť je pri liečbe detí veľmi dôležitá a spravidla tu s nimi strávia celé mesiace,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Komfort pre rodičov

Súčasťou zrekonštruovanej kliniky je aj veľká telocvičňa, pacienti tak za rehabilitáciami už nemusia chodiť cez celú nemocnicu, ale odborníci prídu priamo za nimi. Myslelo sa aj na pohodlie rodiča, okrem kuchynky sa pre nich postupne vybavujú aj izby, aby mali svoj komfort.

„Mnohí poznáme pobyt s dieťaťom v nemocnici, mnohí sme boli ako rodičia v nemocnici, ale viete si predstaviť, že ste v nemocnici celé mesiace? Že sa váš domov obmedzí na jednu rozkladaciu posteľ a kufor so spoločným cieľom, pomôcť ťažko chorému dieťatku? Práve preto sme sa na novom oddelení snažili zvýšiť komfort aj pre rodičov, či už v podobe klimatizačných jednotiek, vlastných sociálnych zariadení, či vybavenej kuchyne,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.

Špecifickí pacienti

Po novom pribudol aj denný stacionár a vľúdne priestory pre psychológov. Primerané a dostatočné priestory sú nevyhnutnou súčasťou ošetrovania a liečby.

„Deti na našej klinike nemôžu byť hospitalizované samé, ani keď majú už vyšší vek, sú to vždy deti so sprievodcom. Rodič nášho pacienta je pre nás neodmysliteľnou súčasťou chodu kliniky, je to pomoc, ktorú potrebujeme aj my. Naši pacienti sa veľmi odlišujú od ostatných detí na iných oddeleniach, lebo sú to skutočne deti so špecifickými potrebami, ktoré potrebujú špecifický priestor a aj prístup. Sú to naozaj naše deti, ktoré musíte mať radi. Nie každý zdravotník má toto videnie, vnímanie a možno nie každý si vie uvedomiť cenu týchto malých pacientov, ako aj hodnotu ich rodičov,“ dopĺňa prednostka Kliniky detskej neurológie Miriam Kolníková.

Dokončovacie práce

Cieľom NÚDCH preto bolo vytvoriť aj terapeutické miestnosti pre psychológov, cvičebnú miestnosť, ale aj vľúdny priestor pre rodičov, ktorí sú s deťmi hospitalizovaní celé mesiace. Vybavenie kliniky sa podľa vedenia podarilo zabezpečiť aj pomocou nemocničného občianskeho združenia Pomáhame deťom NÚDCH, mnohých sponzorov a dobrých ľudí.

Z financií darcov sa podarilo zariadiť izby nábytkom, nakúpiť kvalitné rozkladacie postele pre rodičov, vybudovať školu, škôlku, herňu, miestnosti pre psychológov, či zrekonštruovať balkóny. O návrh priestorov sa postarala architektka Monika Mistríková. Súčasný vizuál kliniky nie je ešte konečný, posledné dokončovacie práce sú v procese. V súčasnosti sa nemocnica pripravuje na vybudovanie nového oddelenia neurochirurgie, dobudovanie urgentného príjmu a kompletnú rekonštrukciu a zväčšenie Kliniky detskej psychiatrie.