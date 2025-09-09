Systém eZdravie je po výpadku opäť dostupný, nedošlo k úniku žiadnych údajov

Elektronický systém eZdravie, ktorý zabezpečuje digitálnu infraštruktúru slovenského zdravotníctva, je po utorkovom výpadku opäť plne funkčný. Národné centrum zdravotníckych informácií informovalo, že všetky jeho služby fungujú bez akýchkoľvek obmedzení.
Systém eZdravie čelí neplánovanému výpadku, NCZI pracuje na obnovení prevádzky
Neplánovaný výpadok nastal v dôsledku technickej poruchy súvisiacej so zastaranými komponentmi pôvodného hardvérového riešenia. Podľa vyjadrenia centra nešlo o chybu spôsobenú ľudským faktorom ani o kybernetický útok. „Problém vznikol výlučne v dôsledku technologického limitu zastaralého systému,“ uviedla inštitúcia s tým, že počas incidentu nedošlo k úniku žiadnych údajov.
Štát plánuje zásadné zmeny v eZdraví, elektronická zdravotná knižka má prejsť veľkým rozšírením
Odborníci NCZI pracovali na obnovení prevádzky s maximálnym nasadením. Po odstránení technického problému boli všetky služby systému dôkladne otestované a až následne sprístupnené verejnosti. V súčasnosti je celý systém eZdravie opäť v prevádzke.
„Ďakujeme lekárom aj pacientom za trpezlivosť a pochopenie. Mrzí nás, že výpadok spôsobil komplikácie, a ospravedlňujeme sa všetkým dotknutým používateľom,“ uviedlo NCZI.