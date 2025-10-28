Cievna mozgová príhoda zasiahla tisíce Slovákov, predísť sa jej dá zmenou životného štýlu

Až 80 percent pacientov s cievnou mozgovou príhodou trpelo vysokým krvným tlakom, ktorý patrí medzi hlavné rizikové faktory vzniku mŕtvice. Údaje z Národného centra zdravotníckych informácií zároveň ukazujú, že Slovensko sa v akútnej zdravotnej starostlivosti aj sekundárnej prevencii cievnych mozgových príhod radí medzi popredné európske krajiny, no stále zaostáva v následnej starostlivosti, predovšetkým v rehabilitácii pacientov po porážke.
Svetový deň cievnych mozgových príhod si každoročne pripomíname 29. októbra. Tento akútny život ohrozujúci stav zasahuje tisíce slovenských rodín.
Najvýznamnejšie rizikové faktory
„V Registri cievnych mozgových príhod, ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií, bolo v roku 2024 evidovaných 11 605 pacientov s mŕtvicou, čo je o 1,5 percenta menej ako v roku 2023,“ uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Alena Krčová. Zo všetkých prípadov pripadlo 90,5 percenta na ischemickú formu a 9,5 percenta na hemoragickú cievnu mozgovú príhodu.
Mierne vyššie riziko majú muži, ktorí tvorili 55 percent pacientov. Najčastejšie išlo o vekové skupiny 65 až 74 rokov a 46 až 64 rokov. U žien bola najviac zastúpená populácia vo veku 75 až 84 rokov. Porážka väčšinou postihuje starších ľudí s ďalšími chronickými ochoreniami, no nevyhýba sa ani mladším ročníkom. V roku 2024 tvorili pacienti do 44 rokov 3,3 percenta zo všetkých prípadov.
Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patria neliečený alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu ako fibrilácia predsiení, vysoká hladina cholesterolu, fajčenie, obezita, cukrovka či nízka fyzická aktivita.
V registri Národného centra zdravotníckych informácií bolo minulý rok evidovaných 80,4 percenta pacientov s mŕtvicou, ktorí mali zároveň vysoký krvný tlak. Cukrovkou trpelo približne 27 percent pacientov a rovnaký podiel priznal fajčenie v súčasnosti alebo v minulosti, pričom v 27 percentách prípadov nebol tento údaj uvedený. Alkohol konzumovalo podľa dát sedem percent pacientov. Nadváha alebo obezita sa objavila u takmer tretiny postihnutých.
Varovné príznaky mŕtvice
Cievna mozgová príhoda je závažný stav, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva buď nedokrvením pri ischemickej forme alebo krvácaním do mozgu pri hemoragickej forme.
Medzi najčastejšie varovné príznaky patria náhle oslabenie jednej polovice tela, poklesnutý kútik úst alebo neschopnosť zdvihnúť obe ruky, náhla porucha reči či porozumenia reči, porucha zraku alebo výpadok zorného poľa, prudká bolesť hlavy, dvojité videnie, náhly závrat spojený s poruchou stability bez možnosti chôdze alebo stoja.
Pacienti s príznakmi mŕtvice potrebujú okamžitý zásah zdravotníkov. Rýchle privolanie záchrannej služby výrazne ovplyvňuje prognózu ochorenia. Ak sa akútna liečba podá v priebehu prvých hodín, pacient sa môže vyhnúť vážnym následkom alebo smrti a v ideálnom prípade sa vrátiť k bežnému životu.
Čas medzi príchodom pacienta do nemocnice a začiatkom liečby je na Slovensku v priemere 30 minút. Podľa odborníkov k tomu výrazne prispieva dôsledné zaznamenávanie údajov v Registri cievnych mozgových príhod, ktoré pomáha identifikovať priestor na zlepšenie.
Pokračovanie v rehabilitácii
„Ak chceme kontrolovať kvalitu našej práce, musíme vedieť, čo robíme, ako to robíme a následne vyhodnotiť, ako by sme to vedeli spraviť lepšie. Register cievnych mozgových príhod nám poskytuje dáta, vďaka ktorým vieme hodnotiť prácu 44 centier pre liečbu cievnych mozgových príhod, nielen v oblasti akútnej starostlivosti, ale aj sekundárnej prevencie. Poskytuje nám obraz o ďalšom osude pacientov, teda o tom, kam sú prekladaní z neurologických pracovísk. Vieme, že v akútnej starostlivosti a sekundárnej prevencii sme porovnateľní s poprednými krajinami Európy, no v následnej starostlivosti najmä v rehabilitácii stále zaostávame a pretrvávajú veľké regionálne rozdiely,“ uviedla Zuzana Gdovinová.
Pripomenula, že približne 30 percent pacientov by malo pokračovať v akútnej rehabilitácii, ktorá môže zabrániť strate životných funkcií a výrazne znížiť riziko trvalých následkov, avšak podľa registra sú na rehabilitačné pracoviská prekladané len štyri percentá pacientov.
Úmrtnosť na cievne mozgové príhody predstavovala v posledných piatich rokoch 6,8 percenta zo všetkých úmrtí. Hoci kvalita zdravotnej starostlivosti sa zlepšuje a cielená liečba zvyšuje šance na prežitie, ročná letalita stále kolíše. V roku 2020 zomrelo do roka od vzniku mŕtvice 16 percent hospitalizovaných pacientov, v roku 2021 to bolo 15,5 percenta a v roku 2022 podiel klesol na 14 percent. Trend sa však otočil v roku 2023, keď ročná letalita vzrástla na 18,7 percenta. Údaje za rok 2024 zatiaľ nemožno vyhodnotiť, keďže chýbajú záznamy o úmrtiach v roku 2025.
Prevenciu cievnej mozgovej príhody môžu ľudia posilniť najmä zmenou životného štýlu. Neodporúča sa fajčenie, príjem soli v strave by mal byť nižší a alkohol by mal byť obmedzený. Každodenný pohyb aspoň 30 minút znižuje riziká spojené s obezitou, vysokým krvným tlakom a cukrovkou. Dôležité je pravidelne sledovať krvný tlak v domácom prostredí, chodiť na preventívne prehliadky u praktického lekára a kontrolovať hladinu cukru a tukov v krvi. Pri predpísanej liečbe je nevyhnutné dodržiavať odporúčané užívanie liekov.