Užívanie lieku proti nespavosti môže zvýšiť riziko srdcového zlyhania, varujú vedci

Melatonín, ktorý si mnohí spájajú s bezpečnou pomocou pri nespavosti, sa dostal pod drobnohľad vedcov. Nová americká štúdia naznačuje, že dlhodobé užívanie melatonínu môže súvisieť s vyšším rizikom srdcového zlyhania, hospitalizácií či dokonca úmrtí.
Dlhodobé užívanie môže byť problém
Podľa zistení, ktoré výskumníci predstavili na konferencii American Heart Association v New Orleanse, mali ľudia trpiaci nespavosťou, ktorí užívali melatonín dlhšie ako rok, až o 90 percent vyššiu pravdepodobnosť rozvoja srdcového zlyhania v porovnaní s tými, ktorí doplnok neužívali.
Okrem toho sa ukázalo, že títo pacienti boli takmer trikrát častejšie hospitalizovaní pre srdcové problémy a mali aj dvojnásobne vyššie riziko úmrtia z akéhokoľvek dôvodu.
„Melatonínové doplnky nemusia byť také neškodné, ako sa často predpokladá. Ak sa naše zistenia potvrdia, môže to zmeniť spôsob, akým lekári odporúčajú pomoc pri spánku,“ uviedol hlavný autor výskumu, internista Ekenedilichukwu Nnadi z Brooklynu.
Výsledky ešte nie sú definitívne
Vedci zároveň zdôraznili, že ide o predbežné výsledky a samotná štúdia nepreukazuje priamu príčinnú súvislosť medzi užívaním melatonínu a srdcovým zlyhaním. Inými slovami, doplnok sám o sebe nemusí byť príčinou ochorenia, no výsledky vyvolávajú otázky o jeho dlhodobej bezpečnosti.
Štúdia analyzovala údaje viac než 130-tisíc pacientov s chronickou nespavosťou. Výskumníci ich rozdelili na dve skupiny – jedna užívala melatonín minimálne rok, druhá nie. Žiaden z účastníkov nemal pred začiatkom sledovania diagnostikované srdcové zlyhanie ani nebral iné lieky na spánok.
Počas päťročného sledovania sa ukázalo, že rozdiely medzi skupinami sú výrazné. Práve tie viedli k upozorneniu, že melatonín určený na krátkodobé užívanie by nemal nahrádzať riešenie skutočnej príčiny nespavosti.
Čoraz viac Slovákov má problémy so spánkom. Odborníci radia, ako zlepšiť jeho kvalitu
Odborníci varujú pred dlhodobým zvykom
Kardiológovia, ktorí sa na výskume nezúčastnili, považujú výsledky za prekvapivé. „Je to zaujímavé, pretože melatonín bol doteraz považovaný za látku, ktorá môže mať dokonca ochranné účinky na srdce,“ uviedol Rigved Tadwalkar z Pacific Heart Institute v Kalifornii.
Podľa neho však treba rozlišovať medzi spojitosťou a kauzalitou. Ľudia, ktorí siahajú po melatoníne dlhodobo, často trpia chronickou nespavosťou, ktorá sama o sebe zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení.
Aj ďalší odborník, Cheng-Han Chen z MemorialCare Medical Center, upozornil, že doplnok by mal byť len dočasným riešením. „Ak niekto potrebuje melatonín dlhšie ako rok, môže to signalizovať iný, vážnejší problém so spánkom. Vtedy je na mieste návšteva spánkového špecialistu,“ dodal.
Melatonín – hormón tmy aj moderný trend
Melatonín je hormón, ktorý si telo prirodzene vytvára v mozgu počas tmy. Riadi cirkadiánny rytmus – teda vnútorné hodiny, ktoré určujú, kedy sa nám chce spať a kedy byť bdelí. S narastajúcim stresom a elektronickými obrazovkami pred spaním sa však mnohí ľudia spoliehajú na jeho syntetickú formu vo forme tabliet či kvapiek.
V Spojených štátoch užíva melatonín pravidelne až 20 percent dospelých. Podobný trend je aj v Európe, kde sa predáva voľne bez lekárskeho predpisu. Odborníci však upozorňujú, že na rozdiel od liekov, tieto doplnky nepodliehajú prísnej regulácii, a tak sa ich skutočné dávkovanie či čistota môžu líšiť.
Spánok bez tabletky: čo radia odborníci
Hoci užívanie melatonínu môže krátkodobo pomôcť napríklad pri jet lage alebo dočasnej nespavosti, odborníci odporúčajú sústrediť sa skôr na tzv. spánkovú hygienu.
Medzi overené tipy patria:
- choďte spať a vstávajte každý deň v rovnakom čase,
- vyhýbajte sa modrému svetlu z mobilov a televízorov aspoň hodinu pred spaním,
- obmedzte kofeín a alkohol v popoludňajších hodinách,
- nejedzte ťažké jedlá tesne pred spánkom,
- zabezpečte si tmavú, tichú a chladnejšiu spálňu.
Pomôcť môže aj kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá sa zameriava na myšlienky a zvyky spojené s nespavosťou.
Spánok ako kľúč k zdraviu srdca
Kvalitný spánok patrí medzi tzv. „Life’s Essential 8“ – základné piliere zdravia podľa American Heart Association. Je rovnako dôležitý ako pohyb, strava či nefajčenie. Nedostatok spánku totiž vedie k zvýšeniu krvného tlaku, riziku cukrovky, mŕtvice aj infarktu.
„Z hľadiska celkového zdravia sú riziká spojené s nedostatkom spánku zrejme väčšie než možné riziká z užívania melatonínu,“ pripúšťa Tadwalkar. Napriek tomu by podľa neho mal každý pacient, ktorý doplnok používa dlhodobo, situáciu konzultovať s lekárom.
Čo z toho vyplýva
Nové zistenia síce neznamenajú, že melatonín je nebezpečný, no odborníci odporúčajú opatrnosť pri jeho dlhodobom užívaní. V mnohých prípadoch môže byť vhodnejšie hľadať príčinu nespavosti – či už ide o stres, zlé spánkové návyky alebo zdravotný problém – než siahnuť po tabletkách.
Jedno je isté: spánok je základ zdravia, ale cesta k nemu by mala byť bezpečná. A ak sa ukáže, že dlhodobé užívanie melatonínu zvyšuje riziko srdcového zlyhania, možno bude treba prehodnotiť, či „prirodzený hormón tmy“ naozaj stojí za to, aby sme ho užívali každý večer.