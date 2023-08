Počet ľudí so syfilisom u nás vlani takmer prelomil rekord. Aké sú príznaky sexuálne prenosných chorôb a ako sa chrániť?

Prvé zmienky o sexuálne prenosných chorobách pochádzajú zo starovekého Egypta, z obdobia približne 1 550 rokov pred naším letopočtom. Až na prelome 19. a 20. storočia vznik moderných medicínskych postupov a liekov viedol k ich lepšiemu pochopeniu a liečeniu.

V roku 1905 boli identifikované baktérie spôsobujúce syfilis a v roku 1928 bol objavený penicilín, ktorý sa stal prvou účinnou liečbou tejto choroby. Až výskyt HIV/AIDS v 80. rokoch 20. storočia zvýšil globálnu pozornosť venovanú sexuálne prenosným infekciám.

Odvtedy sa výskum a prevencia stali kľúčovými súčasťami verejného zdravotníctva.

Najbežnejšou sexuálne prenosnou chorobou sú chlamýdie

Celosvetovo najbežnejšou pohlavne prenosnou chorobou je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) infekcia spôsobená baktériou Chlamydia trachomatis. WHO odhaduje, že každý rok sa na svete u ľudí vo veku od 15 do 49 rokov objaví asi 131 miliónov nových prípadov chlamýdií.