Opozícia Dolinkovú podozrieva z porušenia zákona, zvoláva mimoriadny zdravotnícky výbor (video)

Opozícia zvoláva mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Dôvodom je to, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) dve súkromné nemocnice zrejme nezákonne zaradila do siete nemocníc v rozpore so zákonom.

„Ministerka kvôli veľkým hráčom ide ohýbať zákon, a to ešte vláda ani nemá dôveru,“ povedal na tlačovej besede podpredseda zdravotníckeho výboru za Progresívne Slovensko (PS) Oskar Dvořák.

Pochybné čerpanie z plánu obnovy

Ide o bratislavskú Nemocnicu Bory, ktorú vlastní Penta a Kardiocentrum v Košiciach, ktorého vlastníkom je skupina Agel. Opoziční poslanci majú podozrenie, že šéfka rezortu zdravotníctva pri ich zaradení do siete nemocníc postupovala nezákonne.

Expert PS upozornil aj na to, že ministerka znižuje štandardy pre pôrodnice. Rozhodnutia Dolinkovej podľa Dvořáka vyvolávajú pochybnosti aj o čerpaní prostriedkov z plánu obnovy.

Zaradenie v rozpore so zákonom

Každá nemocnica, ktorá má ambíciu zaradiť sa medzi veľké univerzitné a fakultné nemocnice, musí mať v spádovom území istý počet poistencov. V Bratislave je podľa tohto kľúča podľa Dvořáka priestor iba pre jednu nemocnicu v tretej a vyššej úrovni, ktorý napĺňa Univerzitná nemocnica Bratislava. Ministerka Dolinková tam však podľa neho v rozpore so zákonom zaradila Nemocnicu Bory.

Ďalšou nezákonne zaradenou špecializovanou nemocnicou je podľa opozičných poslancov Kardiocentrum Agel, pretože vzniklo až tento rok, teda nemalo v rokoch 2019 až 2021 žiadne výkony, ktoré sú podmienkou zaradenia do siete nemocníc pri špecializovaných nemocniciach. Mimoriadne rokovanie parlamentného výboru by sa mohlo konať budúci týždeň v utorok.