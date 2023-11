Dolinková nevidí dôvod na zatvorenie žiarskej pôrodnice, s Agelom chce rokovať

Neexistuje žiadny legislatívny dôvod, aby nemocnica v Žiari nad Hronom musela prerušiť či úplne odstaviť pôrodnicu. Ako informuje na sociálnej sieti primátor mesta Peter Antal, uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková po spoločnom rokovaní na pôde Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo štvrtok 9. novembra.

Spoločnosť Agel, pod ktorú patrí žiarska nemocnica, minulý týždeň informovala o plánovanom uzatvorení oddelenia od 16. decembra 2023 na tri mesiace.

Fungovanie pôrodníc

Ako povedala ministerka, plánované prerušenie fungovania oddelenia nie je z dôvodu kategorizácie nemocníc a pôrodnica nemala byť zrušená ani v prípade, ak by pokračovala plánovaná optimalizácia.

Od 1. januára 2024 budú fungovať všetky pôrodnice, ktoré majú materiálno-technické a personálne zabezpečenie a počet pôrodov sa nebude brať do úvahy.

Vzájomné rokovanie

„Veľmi si vážim postoj predsedu BBSK Ondreja Luntera, ktorý deklaroval, že župa využije všetky prostriedky na to, aby zamedzila uzatvoreniu žiarskej pôrodnice a bude žiadať spoločnosť Agel, aby dodržala to, čo pri preberaní nemocnice deklarovala, a to zachovať poskytovanú starostlivosť v plnom rozsahu. Na spoločnej tlačovke, na ktorej sa zúčastnila aj primátorka Banskej Štiavnice, Nadežda Babiaková, sme vyzvali spoločnosť AGEL na vzájomné rokovanie, s cieľom vyriešiť túto situáciu,“ povedal Antal s tým, že o ďalších krokoch bude verejnosť informovať.