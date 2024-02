Odštartovala konferencia o budúcej podobe svetového trhu s tabakom, hostí ju Panama

V Paname sa v pondelok začína desiata konferencia zmluvných strán (COP10) Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (the Framework Convention on Tobacco Control – FCTC).

Stretnutie, ktoré má určiť ďalšie smerovanie v oblasti boja proti fajčeniu, ako i narastajúcemu problému s nelegálnym trhom bolo pôvodne naplánované na koniec novembra minulého roka. Jeho konaniu však zabránili nepokoje v hostiteľskej krajine.

Na podujatí sa zúčastní viac ako 1 900 delegátov zo 182 krajín sveta.

Regulácia nových produktov

Očakávaným jablkom sváru má byť diskusia o regulácii nových produktov, ako sú elektronické cigarety, bezdymové tabakové produkty a ďalšie nové alternatívy klasických cigariet.

Zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nich vidí hrozbu a odporúča vládam, aby k nim pristupovali rovnako ako k tradičným cigaretám, zástancovia politiky znižovania rizika upozorňujú, že ide o účinnú alternatívu pre fajčiarov, ktorí sa nedokážu vzdať svojej závislosti, pričom vedecké štúdie potvrdili ich nižšiu škodlivosť.

WHO nedávno zverejnila správu o vývoji fajčenia vo svete. Jeho miera vo svetovej populácii sa podľa správy za uplynulú generáciu znížila.

Kým ešte v roku 2000 siahal po cigarete jeden z troch obyvateľov planéty, teraz je to jeden z piatich, konštatuje správa WHO.

Kde je najnižšia miera fajčenia

Celkový pokles fajčiarov z 1,36 na 1,25 miliardy prichádza napriek tvrdeniam WHO, že tabakový priemysel naďalej ovplyvňuje globálnu zdravotnú politiku vo svoj prospech.

Počet užívateľov bezdymových tabakových výrobkov WHO vyčíslila na 362 miliónov. Údaje v správe tiež, bez ďalšieho komentára zo strany WHO, ukázali, že do roku 2030 budú mať zďaleka najnižšiu mieru fajčenia v Európe Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Teda krajiny, kde je podpora alternatívnych produktov súčasťou vládnych stratégií na boj s fajčením. Práve z týchto krajín preto zaznieva častá kritika postojov WHO.

Briti odmietajú návrhy WHO

Skupina britských poslancov z rôznych frakcií preto pred plánovaným stretnutím v Paname vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Leadsomovú, aby odmietla návrhy, ktoré chce WHO presadiť do Rámcového dohovoru o kontrole tabaku.

Podľa poslancov je „nesmierne dôležité, aby vláda prístup Británie k znižovaniu rizika obhájila aj na COP10“. Úplne pritom odmietajú, aby WHO zasahovala do zdaňovania a regulácie.

„Zdanenie menej škodlivých alternatív, ako sú zahrievané tabakové výrobky alebo cigarety, je kontraproduktívne a mohlo by výrazne brániť snahám o výmenu. Nie je úlohou WHO, aby nám hovorila, ako máme stanoviť sadzbu dane,“ vyhlásil konzervatívec Andrew Lewer.