Hrozivé predpovede o rakovine. Počet prípadov by do roku 2050 mohol narásť o viac ako 75 percent

Počet prípadov rakoviny vo svete by do roku 2050 mohol narásť o viac ako 75 percent. Upozorňuje na to Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) pri Svetovej zdravotníckej organizácii, podľa ktorej dát sa počet nových prípadov tohto ochorenia v rokoch 2012 – 2022 zvýšil zo 14,1 milióna na 20 miliónov a do polovice storočia by to podľa jej prognóz mohlo byť až viac ako 35 miliónov nových prípadov. Informuje o tom denník The Guardian.

Krajiny s nižšími príjmami

V prípade úmrtí na rakovinu IARC uvádza, že zatiaľ čo v roku 2012 ich bolo 8,2 milióna, o desať rokov neskôr to bolo 9,7 milióna. Do roku 2050 by sa mal tento počet zvýšiť takmer dvojnásobne na viac ako 18 miliónov úmrtí.

Kľúčovými faktormi zvýšenia výskytu rakoviny sú podľa IARC užívanie tabaku, konzumácia alkoholu, obezita aj rast a starnutie populácie.

Agentúra prognózuje, že krajiny s najvyššími príjmami zaznamenajú do roku 2050 ďalších 4,8 milióna nových prípadov, ale najväčší proporcionálny nárast prípadov zaznamenajú krajiny s nižšími príjmami.

10 druhov rakoviny

Predpokladá sa, že úmrtnosť na rakovinu v týchto krajinách sa takmer zdvojnásobí. „Tí, ktorí majú najmenej zdrojov na zvládnutie svojej rakoviny, budú znášať ťarchu globálnej záťaže rakoviny,“ skonštatoval šéf prieskumu rakoviny v IARC Freddie Bray.

Globálne observatórium rakoviny IARC, ktoré pokrýva 185 krajín a 36 typov rakoviny, uvádza, že v roku 2022 pripadlo na dve tretiny všetkých nových prípadov a úmrtí 10 druhov rakoviny. Najčastejšie diagnostikovaná bola vo svete rakovina pľúc, na ktorú pripadlo 12,4 percenta nových prípadov a 18,7 percenta úmrtí.

Rakovina prsníka u žien bola druhou najčastejšou variantou rakoviny, s 11,6 percenta prípadov a takmer 7 percentami úmrtí. Ďalšie výrazné príčiny úmrtí boli rakoviny čriev, pečene a žalúdka.