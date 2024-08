Nízke nástupné platy sestier sú demotivujúce, absolventky po ukončení štúdia odchádzajú do zahraničia

Nízke nástupné platy absolventiek ošetrovateľských a pôrodných odborov sú demotivujúce a dlhodobo neudržateľné. Upozorňuje to na Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA). Nízke mzdy podľa neho nielenže podkopávajú motiváciu čerstvých absolventiek nastúpiť do zdravotníctva, ale tiež vedú k masívnemu odlivu kvalifikovaných odborníkov do zahraničia.

1200 eur v hrubom

Podľa posledných štatistík u nás začínajú nástupné platy sestier a pôrodných asistentiek po ukončení štúdia pri 1 200 eurách mesačne v hrubom. V susednej Českej republike dosahuje nástupný plat 1 678 eur mesačne a v Nemecku 2 500 eur mesačne.

Nástupné platy sestier v Rakúsku sa výrazne líšia v závislosti od regiónu a špecializácie, avšak pohybujú sa v rozmedzí od 2 870 až do 5 200 eur mesačne pri operačných sestrách v nemocniciach v Salzburgu a Linzi.

Tieto rozdiely v platoch sú podľa odborov natoľko výrazné, že mnoho absolventiek sa rozhoduje odísť do zahraničia už krátko po ukončení štúdia.

Platy im neumožňujú dôstojný život

„Je neakceptovateľné, že sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú pilierom nášho zdravotníckeho systému, dostávajú po ukončení štúdia platy, ktoré im neumožňujú dôstojný život. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo mnohé z nich odchádzajú pracovať do zahraničia,“ uviedla predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.

Súčasná situácia je podľa nej dlhodobo neudržateľná a vyžaduje si okamžitú pozornosť slovenskej vlády. Odbory apelujú, aby štát prehodnotil súčasné platové podmienky a zabezpečil spravodlivé odmeňovanie pre všetky sestry a pôrodné asistentky. Bez adekvátneho ohodnotenia podľa nich Slovensko riskuje nielen odliv odborníkov, ale aj zníženie kvality zdravotnej starostlivosti pre našich občanov.