Vianočný nápor na pohotovostiach? S ľahšími zdravotnými problémami vám pomôžu aj na diaľku

Vianočné sviatky sú pre mnohých časom oddychu a pokoja, no v zdravotníctve znamenajú obdobie zvýšeného náporu. Preplnené čakárne na pohotovostiach, dlhé hodiny čakania a stres predstavujú každoročnú realitu, ktorá zaťažuje lekárov aj pacientov. Riešením, ktoré pomáha zmierniť tlak na urgentné príjmy, je podľa odborníkov využívanie služieb lekára na diaľku.
Zdravotníci upozorňujú, že konzultácia s lekárom cez online platformu môže v mnohých prípadoch nahradiť osobnú návštevu pohotovosti a zároveň uľahčiť prácu personálu.
Telemedicína dokáže pomôcť
„Ako lekár na urgentnom príjme oceňujem, keď pacient s ľahším zdravotným problémom najskôr využije možnosť spojiť sa s lekárom na diaľku. Pomáha nám to sústrediť sa na skutočne vážne prípady, šetriť čas aj kapacity a znižovať preplnenosť čakární. Vďaka tomu sa vyhneme zbytočnému stresu, minimalizujeme riziko šírenia infekcií a pacient dostane rýchlu odbornú radu bez dlhého čakania. Počas sviatkov je to obrovská pomoc – pre nás aj pre pacientov,“ uviedol Jozef Fatrsík z urgentného príjmu Nemocnice Penta Hospitals Galanta.
Dáta poisťovne potvrdzujú, že sviatky prinášajú výrazný nárast návštev na pohotovostiach. Počas minuloročného vianočného obdobia a Nového roka využilo tieto služby v priemere 2 838 poistencov denne, čo je viac ako dvojnásobok oproti priemeru zvyšku roka, keď pohotovosti navštevovalo priemerne 1 112 poistencov denne.
Telemedicína je tu päť rokov. Priniesla ju pandémia ako núdzové riešenie a dnes je bežne využívaná
Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že telemedicína dokáže v takýchto situáciách výrazne pomôcť. V Česku sa počas minulých Vianoc na službu lekára na diaľku obrátilo viac ako 5 000 pacientov, čo predstavuje medziročný nárast o 40 percent. Až 95 percent prípadov sa podarilo vyriešiť bez osobnej návštevy pohotovosti – postačila konzultácia, vystavenie eReceptu a odporúčaná symptomatická liečba. Čas čakania na spojenie s lekárom sa v priemere pohyboval okolo troch minút.
Dôvera zdravotná poisťovňa reaguje na tieto potreby a od septembra sprístupnila službu Lekár na diaľku pre všetkých svojich poistencov bezplatne.
Kedy volať záchranku
„Naši poistenci od nás očakávajú skutočnú pomoc – či už pri prevencii, alebo keď ich zdravie zlyhá. Preto budujeme online polikliniku, ktorá zlepšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj počas sviatkov. Služba Lekár na diaľku je od septembra pre všetkých našich poistencov zadarmo. Vďaka nej sa pacient dostane k odbornej rade rýchlo, bez stresu a bez zbytočného čakania v preplnenej čakárni,“ vysvetlila Renáta Molnárová z oddelenia produktov a inovácií.
Pri výskyte zdravotných ťažkostí počas sviatkov odborníci odporúčajú nasledovný postup: V prípade náhleho ohrozenia života alebo zdravia, napríklad pri bezvedomí, problémoch s dýchaním, bolestiach na hrudníku, podozrení na mozgovú mŕtvicu alebo infarkt, vážnych úrazoch či epileptických záchvatoch, je nevyhnutné kontaktovať Záchrannú zdravotnú službu na čísle 155 alebo tiesňovú linku 112.
Cestujete na zimnú dovolenku do zahraničia? Skontrolujte si platnosť Európskeho preukazu zdravotného poistenia
Pri miernejších zdravotných problémoch, ako je zvýšená teplota, kašeľ alebo tráviace ťažkosti, môžu poistenci Dôvery využiť službu Lekár na diaľku, ktorú poisťovňa poskytuje v spolupráci so spoločnosťou MEDDI hub. Táto služba je dostupná nepretržite počas celého týždňa, vrátane sviatkov. Spojenie so všeobecným lekárom je garantované do 30 minút, so špecialistom do 48 hodín. Lekár posúdi stav pacienta, poradí liečbu, vystaví eRecept a odporučí, či je potrebná osobná návšteva zdravotníckeho zariadenia.
Poisťovňa zároveň rozširuje ponuku online služieb – medzi dostupné patrí aj kožné vyšetrenie online, fyzioterapeutická konzultácia alebo rezervácia lieku v lekárni. Tieto digitálne nástroje pomáhajú skrátiť čas pacientov, zvyšujú komfort a zmierňujú tlak na zdravotnícky systém. Cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť čo najširšiemu počtu ľudí aj počas sviatočných dní.