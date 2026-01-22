„Nie je to akné, ani banalita.“ Ochorenie hidradenitis suppurativa trápi tisíce ľudí, no diagnózu často dostanú až po rokoch

Začína to nenápadne. V podpazuší, v slabinách alebo v intímnej oblasti sa objaví bolestivá hrčka. Vyzerá to ako zarastený chĺpok, podráždenie po holení či „bežný absces“, ktorý má časom zmiznúť. Lenže nezmizne. Vráti sa – na tom istom mieste, s väčšou bolesťou, niekedy s mokvaním a nepríjemným zápachom. A človek začne meniť správanie: oblieka sa tak, aby nič nebolo vidno, vyhýba sa športu, intímnosti aj spoločnosti.
Presne takto sa u mnohých pacientov rozbieha hidradenitis suppurativa – chronické zápalové ochorenie kože, ktoré nepostihuje len telo, ale často aj psychiku a sociálny život.
Pacienti roky blúdia po ambulanciách. Prečo?
Podľa odborníkov je jedným z najväčších problémov neskorá diagnostika. Ľudia roky chodia po chirurgických ambulanciách, gynekológiách či všeobecných lekároch, no riešia sa najmä dôsledky – napríklad opakované hnisavé ložiská – bez pomenovania skutočnej príčiny.
„Pacienti s hidradenitídou blúdia medzi ambulanciami rôznych špecialistov celé roky. Nie je to akné – je to systémové ochorenie,“ upozorňuje dermatologička MUDr. Martina Part, PhD., MPH z Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Z praxe vyplýva, že pacienti sa neraz dostanú k správnej diagnóze až po rokoch – a dovtedy zažívajú opakované bolestivé zápaly, jazvenie, frustráciu a hanbu.
Čo je vlastne hidradenitis suppurativa?
Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické, hnisavé zápalové ochorenie kože s recidivujúcim priebehom. Typické je, že sa na rovnakých miestach opakovane tvoria zápalové uzly a abscesy, ktoré sa postupne zväčšujú, môžu vytvárať podkožné kanáliky (fistuly), mokvajú, zapáchajú a zanechávajú jazvy.
Najčastejšie postihnuté oblasti sú podpazušie, slabiny, zadok, genitálie a priestor pod prsníkmi. Dôležité pritom je vyvrátiť mýtus, s ktorým sa pacienti stretávajú pravidelne: nejde o ochorenie „zo špiny“ ani o zlyhanie hygieny.
Prvé signály: kedy spozornieť?
Odborníci sa zhodujú, že rozhodujúcim znakom je opakovanie. Hrčky sa vracajú na tých istých miestach, nehoja sa „ako bežný zápal“, môžu praskať a zanechávať jazvy.
„Typickým znakom je, že sa tieto vyrážky dobre nehoja, odolávajú bežnému ošetreniu a vracajú sa. Špecifické sú aj oblasti výskytu – pazuchy, slabiny, prsia, anogenitálna oblasť,“ vysvetľuje gynekologička MUDr. Iveta Ruttkayová. Práve v intímnych lokalitách môže byť situácia ešte zložitejšia – pre hanbu, strach a obavy, že návšteva lekára bude nepríjemná.
Ženy a hormóny: prečo sa HS často „zhorší pred menštruáciou“
U žien sa HS často správa cyklicky. Prejavy sa môžu zhoršovať pred menštruáciou, niekedy sa prvé príznaky objavia už v puberte.
„HS sa môže prejaviť aj v skoršom veku, často s nástupom prvej menštruácie… Typická je aj väzba na menštruačný cyklus – pred menses sa HS zhoršuje,“ hovorí MUDr. Ruttkayová. Odborníčka zároveň upozorňuje, že HS môže súvisieť aj so syndrómom polycystických ovárií (PCO), preto by pri niektorých pacientkach mala byť starostlivosť multidisciplinárna.
„Berie ženám sebavedomie aj intimitu“
Jednou z najťažších tém je dopad na partnerské vzťahy a sexualitu. HS sa často vyskytuje v oblastiach, ktoré sú citlivé a súčasne spoločensky „tabu“. Pacientky sa boja odmietnutia, majú pocit hanby, a aj malé ložisko môže znamenať obrovský psychický tlak.
Gynekologička opisuje problém priamo: „HS je typická mokvaním a zápachom… Toto ochorenie zásadne ovplyvňuje intímny život a často vedie aj k psychickým problémom či depresiám.“ Aj preto odborníci apelujú, aby ľudia neodkladali vyšetrenie a pomenovali problém včas – už samotná diagnóza často prinesie úľavu, pretože pacient konečne vie, čo sa s ním deje.
Keď nestačia antibiotiká: moderná liečba a biologiká
Liečba je vždy individuálna a závisí od závažnosti ochorenia. V úvode sa využívajú lokálne prípravky a antibiotiká. Pri stredne ťažkých a ťažkých formách môže prichádzať do úvahy biologická liečba.
„HS sa nedá úplne vyliečiť, ale jej cieľom je výrazné zlepšenie zdravotného stavu pacienta, zníženie bolesti, zhojenie ložísk a predovšetkým obmedzenie recidív,“ zdôrazňuje MUDr. Martina Part. Kľúčové je tiež, aby sa pacient nekrútil v kruhu opakovaných punkcií a krátkodobých antibiotík bez riešenia príčiny – to môže ochorenie časom posúvať do ťažších štádií.
Kedy je potrebná operácia? „Ak chirurg urobí len evakuáciu abscesu, ochorenie sa vráti“
V pokročilých prípadoch sa HS dostáva do chronického štádia, v ktorom sa ložiská spontánne nezahoja. Vtedy môže byť chirurgická liečba zásadná – často v spolupráci s plastickým chirurgom, ktorý dokáže nielen odstrániť ložisko, ale aj kvalitne uzatvoriť ranu tak, aby pacient fungoval bez obmedzení.
„Ak sa ložiská HS dostanú do chronického štádia, spontánne sa nezahoja. Aby bol pacient vyliečený, musia sa tieto ložiská odstrániť,“ vysvetľuje plastický chirurg MUDr. Matúš Baran, primár oddelenia plastickej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešove. Zároveň upozorňuje na častú chybu: „Ak chirurg urobí len evakuáciu abscesu, takmer so stopercentnou pravdepodobnosťou sa ochorenie vráti. Nie je to kuratívne riešenie.“
Cieľ operácie však nie je len medicínsky – je aj ľudský.„Hidradenitída pacientov trápi nielen bolesťou, ale aj zápachom a sociálnou izoláciou. Chceme ich zbaviť ložísk… aby sa mohli vrátiť do bežného života,“ dodáva MUDr. Baran.
Prečo o tom treba hovoriť nahlas
HS je zvláštne ochorenie aj tým, že sa skrýva na miestach, o ktorých ľudia neradi rozprávajú. A práve toto ticho robí problém ešte väčším. Pacient si myslí, že je sám, že je „divný“, že sa mu nikto nebude chcieť priblížiť. V realite však na Slovensku môžu byť tisíce ľudí, ktorí riešia to isté – len potichu.
Dermatologička MUDr. Part odhaduje, že na Slovensku môže žiť približne 58-tisíc pacientov s HS, pričom reálne číslo môže byť vyššie pre nesprávnu diagnostiku.
Čo si z toho odniesť?
Ak máte opakujúce sa bolestivé hrčky v podpazuší, slabinách, pod prsiami alebo v intímnej oblasti, neodkladajte to. Hidradenitis suppurativa nie je „iba vyrážka“ a čím skôr sa zachytí, tým viac sa dá ovplyvniť priebeh – menej jaziev, menej bolesti, viac normálneho života.