Neustále unavení? Pozor, nemusí ísť o lenivosť, ale o varovný signál

Dlhodobá únava môže byť signálom, že organizmus bojuje s nerovnováhou, ktorá sa netýka len spánku či stresu. Odborníci upozorňujú, že kľúč k riešeniu môže byť ukrytý hlboko v tráviacom trakte.

Keď únava neodchádza ani po oddychu

Únava, ktorá pretrváva napriek dostatočnému spánku, víkendovému relaxu alebo dovolenke, môže byť symptómom hlbšieho problému. Mnohí ľudia sa snažia nájsť riešenie v úprave životosprávy, no bez úspechu. „Chronická únava nie je výmysel. Často ide o komplexný problém, ktorý súvisí so stavom črevného mikrobiómu,“ uvádza Adrián Doboly, odborník na imunitu z biotechnologického laboratória Natures. Takéto vyčerpanie by preto nemalo zostať bez povšimnutia.

Riadiace centrum, ktoré nevidíme

Črevo je v odborných kruhoch často označované ako „druhý mozog“. Jeho význam ďaleko presahuje samotné trávenie. „Črevná mikroflóra pre nás zabezpečuje množstvo funkcií, o ktorých častokrát ani nevieme. Okrem trávenia sa stará o tvorbu vitamínov, elimináciu toxínov a patogénov, ale aj o správne fungovanie psychiky a kognitívnych funkcií,“ vysvetľuje Doboly. Problémy s črevami tak môžu stáť aj za zníženou výkonnosťou či častými výkyvmi nálad.

Črevná nerovnováha a moderný život

Na zložení črevnej mikroflóry sa podpisuje najmä náš každodenný životný štýl – strava s nedostatkom vlákniny, nadbytok cukru, alkoholu či fajčenie. Svoju úlohu zohrávajú aj lieky, stres a nedostatok pohybu. „Poškodený črevný mikrobióm sa môže prejaviť zvýšenou únavou, zníženou imunitnou funkciou a celkovým zhoršením duševnej pohody. Najväčší vplyv naň má práve strava, ale aj stres, alkohol a fajčenie,“ upozorňuje Doboly. Slabá koncentrácia, časté prechladnutia či tráviace ťažkosti sú len časťou symptómov, ktoré si mnohí spájajú s bežnou únavou, a tým sa riešenie problému odďaľuje.

Imunitná vzpruha z prírody

Jednou z overených ciest, ako organizmu pomôcť, je využitie prírodných látok s vedecky podloženým účinkom. Mimoriadny záujem v posledných rokoch vzbudzujú beta glukány. „Najmä vysokočistý beta glukán z húb začína po prijatí do tela pôsobiť už v tenkom čreve. Aktivuje imunitné bunky tým, že ich „popletie“ – tie si totiž myslia, že ide o začiatok plesňovej infekcie. Spustia teda poplach a rozbehnú celý rad obranných procesov,“ vysvetľuje Adrián Doboly z Natures. Takto aktivovaný imunitný systém pracuje efektívnejšie a pomáha telu lepšie zvládať fyzickú aj psychickú záťaž.

Tieto obranné mechanizmy prispievajú k regenerácii organizmu, rýchlejšiemu zotaveniu a celkovému „vyladeniu“ vnútorného prostredia. „Beta glukán stimuluje imunitu, má antioxidačné a protizápalové účinky a pomáha telu lepšie zvládať dopady psychického stresu. Výsledkom je lepšia regenerácia a menší pocit únavy,“ dodáva odborník. Význam týchto účinkov potvrdzuje aj zahraničná štúdia z roku 2023. Pacientom, ktorí užívali 250 mg beta glukánu spolu s vitamínmi D, B6 a zinkom, sa výrazne znížilo skóre kognitívnej únavy a vymizli príznaky mozgovej hmly. Tá sa často vyskytuje nielen pri chronickej únave, ale aj po vírusových infekciách vrátane COVID-19.

Hľadajte príčinu, nie len riešenie

Podceňovať únavu sa neoplatí. Môže byť varovným signálom, že telo potrebuje zmenu zvnútra – nielen viac spánku alebo vitamínový doplnok. Odborníci odporúčajú zamerať sa na podporu črevného mikrobiómu, ako aj celkovú rovnováhu medzi životným štýlom a fyzickými potrebami tela. Obnovenie vitality tak môže prísť nie cez kávu, ale cez pochopenie biologických mechanizmov, ktoré nás udržujú v rovnováhe.