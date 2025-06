Každý piaty Slovák s vysokým tlakom zanedbáva liečbu, ochorenie postihuje už aj mladších ľudí

Na Slovensku sa podľa aktuálnych údajov Ministerstva zdravotníctva na vysoký krvný tlak lieči až 1,35 milióna ľudí. Kardiológovia však odhadujú, že týmto ochorením môže trpieť dokonca každý druhý Slovák. Hypertenzia je zákerná najmä tým, že často nemá žiadne viditeľné príznaky. Mnohí ľudia o nej netušia, prípadne príznaky ignorujú alebo liečbu podceňujú. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť Kompava.

Z prieskumu vyplýva, že hypertenziu častejšie ignorujú muži. Až 20 percent opýtaných priznalo, že problémy s vysokým krvným tlakom nerieši a lieky napriek diagnóze neužíva. Muži pritom tento problém podceňujú dvakrát častejšie ako ženy.

Kľúčovú úlohu zohráva prevencia

Vysadenie liekov bez odporúčania lekára sa objavuje naprieč všetkými vekovými kategóriami, no častejšie ide o ľudí mladších ako 40 rokov. Najčastejšie sa to týka obyvateľov menších miest do 20-tisíc obyvateľov, najmä v Prešovskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Medzi nimi dominujú respondenti so základným vzdelaním (40 percent) alebo bez maturity (18 percent).

Zatiaľ čo v minulosti sa vysoký krvný tlak považoval za ochorenie seniorov, dnes čoraz častejšie postihuje aj mladšie ročníky a dokonca športovcov. Podľa výsledkov prieskumu priznáva diagnostikovanú a liečenú hypertenziu deväť percent respondentov pod 40 rokov a až 25 percent vo vekovej skupine 40 až 49 rokov.

Spúšťačom vysokého krvného tlaku býva stres, nedostatok spánku, nadmerná konzumácia kofeínu, dehydratácia či nesprávna výživa. Kľúčovú úlohu preto zohráva prevencia. Medzi prvé varovné príznaky zvýšeného tlaku patria časté bolesti hlavy, tlak na hrudníku, búšenie srdca, únava, závraty či hučanie v ušiach.

Pravidelné meranie je základ

„Niekedy sa objavuje aj zhoršená koncentrácia alebo poruchy spánku, no často ide o tichého zabijaka bez príznakov,“ upozorňuje Martin Minárech, vedúci oddelenia diagnostiky a vzdelávania v spoločnosti Kompava, ktorá sa už vyše 20 rokov venuje vývoju a výrobe výživových doplnkov na Slovensku.

Podľa údajov prieskumu pociťuje zvýšenú únavu až polovica opýtaných. Každý tretí uvádza časté tlaky v hlave, každý piaty trpí opuchmi dolných končatín či bolesťami na hrudníku.

Dobrou správou je, že viac ako polovica respondentov si krvný tlak pravidelne meria a rovnaké percento užíva doplnky alebo lieky na podporu zdravia ciev a srdca.

Ak má človek podozrenie na vysoký krvný tlak, prvým krokom je jeho pravidelné meranie. „Tlak treba merať viackrát denne počas niekoľkých dní, vždy v pokoji. Ak opakovane namerané hodnoty presiahnu hranicu 140/90 mmHg, je potrebné vyhľadať lekára. Situáciu netreba podceňovať ani čakať, že to prejde samo. Včasné odhalenie problému môže zabrániť vážnym následkom, ako sú infarkt alebo mozgová príhoda,“ zdôrazňuje Martin Minárech.

Zmena životného štýlu

V počiatočných štádiách možno zvýšený krvný tlak upraviť zmenou životného štýlu. Pomáha najmä úprava stravovania – menej soli, viac zeleniny a potravín bohatých na draslík. K pozitívnym zmenám prispieva aj pravidelný pohyb, redukcia stresu, obmedzenie konzumácie alkoholu a ukončenie fajčenia.

V niektorých prípadoch sa podľa Minárecha tlak stabilizuje aj bez liekov, no vždy pod dohľadom odborníka. Ako vhodná podporná voľba môžu poslúžiť aj výživové doplnky, ako magnézium, koenzým Q10 alebo omega-3 mastné kyseliny.

Najčastejšou chybou pri liečbe vysokého krvného tlaku podľa Minárecha býva to, že pacient po zlepšení zdravotného stavu prestane užívať lieky. „Ďalšou častou chybou je nedodržiavanie dávkovania alebo kombinovanie liekov s látkami, ktoré môžu tlak ešte viac znižovať,“ dopĺňa.