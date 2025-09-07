Neustála únava a slabosť nemusia byť len zo stresu, môže za ne aj nedostatok železa

Neustála únava, nedostatok energie alebo problémy so sústredením môžu mať viacero príčin, no často sa prehliada jedna z nich – nízka hladina železa v tele. Tento esenciálny minerál hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe červených krviniek, transporte kyslíka do tkanív a podpore imunitného systému.
Ak ho organizmus nemá dostatok, prejaví sa to najmä na výkonnosti a celkovej vitalite. Železo je nevyhnutným prvkom, ktorý si telo nedokáže samo vyrobiť. Podľa gynekologičky Petry Strakovej sa jeho potreba počas života mení, pričom u žien sú niektoré fázy mimoriadne náročné.
Železo aj po pôrode a menopauze
„V priebehu života sa potreba železa u každého z nás mení. U žien je to však obzvlášť výrazné, pretože existuje hneď niekoľko období, keď je jeho dopĺňanie kľúčové – od dospievania cez pravidelné menštruačné cykly, tehotenstvo a dojčenie až po obdobie menopauzy,“ vysvetľuje a zároveň upozorňuje, že napríklad v tehotenstve je železo dôležité nielen pre matku, ale aj pre vývoj plodu.
Po pôrode a počas dojčenia sú zásoby opäť zaťažované a ani menopauza neznamená, že by ženy mali na tento minerál zabúdať. Telo ho neustále potrebuje na udržanie energie a vitality. Príznaky nedostatku železa často neprichádzajú náhle, ale postupne sa zhoršujú.
Tretina žien trpí nedostatkom železa, varovným signálom môže byť aj chuť na hlinu
Typickými prejavmi sú únava, slabosť, bledosť pokožky, lámavé nechty, vypadávanie vlasov či znížená schopnosť koncentrácie. Mnohí ich pripisujú stresu alebo hektickému životnému štýlu, avšak v skutočnosti môžu signalizovať nedostatok železa.
Strava ako hlavný zdroj
Telo je odkázané na príjem železa zo stravy. Najznámejšími zdrojmi sú červené mäso a vnútornosti, avšak železo sa nachádza aj v rastlinnej potrave ako sú strukoviny, listová zelenina, orechy či celozrnné produkty. Rozdiel však spočíva vo vstrebateľnosti. Tzv. hémové železo z mäsa telo absorbuje výrazne efektívnejšie ako nehémové zo zeleniny. Farmaceutka Natália Rozman Antoliková upozorňuje, že len samotná konzumácia mäsa nemusí vždy stačiť.
„Mnohí ľudia si myslia, že ak jedia dostatok červeného mäsa, tak majú o železo postarané. Nie vždy to však stačí, najmä ak jeho vstrebávanie zhoršujú niektoré potraviny alebo zdravotné ťažkosti. Medzi tie potraviny, ktoré vstrebávanie železa znižujú, patrí napríklad čierny čaj, káva či jedlá s vysokým obsahom vápnika,“ uvádza.
Ústa sú zrkadlom zdravia. Bakteriálna nerovnováha môže signalizovať problémy so srdcom, cukrovkou či pečeňou
V prípadoch, keď príjem železa zo stravy nestačí, môže byť vhodné doplnenie formou výživových doplnkov. Jednou z moderných možností je sucrosomiálna forma železa, ktorá vďaka technológii sukrozómu zabezpečuje šetrné vstrebávanie priamo v tenkom čreve. Táto forma minimalizuje kontakt so sliznicou tráviaceho traktu, čím sa znižuje riziko podráždenia.
„Pacientky túto formu oceňujú, pretože je šetrná k tráveniu a nespôsobuje zápchu, kŕče ani hnačku, čo sú časté ťažkosti pri užívaní bežných foriem železa,“ dopĺňa Rozman Antoliková.
Rozdiely medzi doplnkami
Podľa Mojmíra Krutého, generálneho manažéra spoločnosti Zentiva, sú rozdiely medzi doplnkami železa výrazné a netreba sa riadiť len množstvom uvedeným na obale. „Nejde len o to, koľko železa je uvedeného na obale. Rozhoduje aj spôsob, akým je spracované a technológia, ktorá ovplyvní, či sa železo v tele naozaj využije. Sucrosomiálna forma je príkladom riešenia, ktoré sa vyznačuje dobrou znášanlivosťou pre širokú skupinu príjemcov, čo je dôležité pre pravidelné a dlhodobé užívanie,“ vysvetľuje.
Chcete hustejšie vlasy bez námahy? Existuje riešenie, ktoré funguje
Aj keď železo nie je viditeľné, jeho nedostatok sa dokáže veľmi rýchlo prejaviť v každodennom živote. Ak únava, slabosť, vypadávanie vlasov či iné nešpecifické ťažkosti pretrvávajú a nie je jasná ich príčina, jednoduchým riešením môže byť vyšetrenie hladiny železa v krvi. Včasné odhalenie jeho nedostatku a následné doplnenie môžu priniesť výrazné zlepšenie stavu a návrat k plnohodnotnému životnému rytmu.
Dostatok železa je možné podporiť vhodným stravovaním. Medzi potraviny bohaté na tento minerál patrí hovädzie mäso, šošovica či tekvicové semienka. Vstrebávanie železa zlepšuje kombinácia s vitamínom C, ktorý obsahuje napríklad paprika, citrusy alebo jahody. Naopak, vstrebávanie môže znížiť konzumácia kávy, čierneho čaju alebo jedál bohatých na vápnik v čase príjmu železa.