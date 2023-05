Nemocnica Malacky končí s poskytovaním urgentu, dôvody vysvetlila v liste primátorovi

Nemocnica Malacky končí od 1. júna s poskytovaním urgentu. Dôvodom je nedostatok kvalifikovaných lekárov a sestier.

Ako informuje hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová, Nemocnica Malacky oznámila vedeniu mesta, že od júna končí s poskytovaním ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme prvého typu. Svoje rozhodnutie vysvetľuje v liste adresovanom primátorovi Jurajovi Říhovi.

„S ohľadom na neudržateľnosť situácie spôsobnej akútnym nedostatkom odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov v regióne dolného Záhoria s ľútosťou oznamujeme, že nebudeme schopní prevádzkovať urgentný príjem 1. typu v nemocnici, nakoľko ďalej nedokážeme zabezpečovať jeho minimálne požadované personálne zabezpečenie,“ uvádza predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Nemocničná Miroslav Kočan, ktorá je prevádzkovateľom nemocnice.

Jednostranné rozhodnutie štátu

Ústavná pohotovostná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť a prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave. V malackej nemocnici sa niekoľkokrát predlžovala aj vďaka dotovaniu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja.

„Pred časom sa podarilo presadiť, aby bol urgent v Malackách financovaný zo zdravotného poistenia. Tento rok mal fungovať do 1. februára,“ poznamenala Pilzová s tým, že po tomto termíne vláda urgent predĺžila do 31. decembra, avšak spoločnosť Nemocničná tvrdí, že išlo o jednostranné rozhodnutie štátu.

„Kritický nedostatok odborne kvalifikovaných lekárov a sestier výrazne obmedzuje našu schopnosť riadne a zodpovedne prevádzkovať urgentný príjem 1. typu v nemocnici spolu s ostatnými oddeleniami a ambulanciami. Napriek maximálnej snahe nášho personálu sme sa ocitli v situácii, keď už ďalej nie sme schopní garantovať dostatočnú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby a zároveň pre našich hospitalizovaných pacientov,“ tvrdí Kočan.

Kríza v zdravotníctve sa prehlbuje

Podľa primátora Malaciek aj v tomto prípade sa ukazuje, ako sa prehlbuje kríza v zdravotníctve, ktorá má priame následky na obyvateľov.

„Opakovane sme zúčastnené strany žiadali o koordináciu poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti v regióne. Potvrdilo sa, že Nemocnica Bory personálne odčerpáva okolité zdravotnícke zariadenia bez toho, aby mala zabezpečené konkrétne zdravotné služby,“ skonštatoval primátor.

Spoločnosť Nemocničná priznáva, že súčasná situácia nadmieru prekračuje ich schopnosti a kapacity. „Našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečné prostredie primárne pre našich hospitalizovaných pacientov,“ doplnil Kočan.

Ambulantná pohotovostná služba (APS) pre dospelých, teda pohotovosť, zostáva naďalej v Malackách v pracovných dňoch od 16:00 do 20:00 a počas víkendov a sviatkov od 7:00 do 22:00. „Pacienti vo vážnom stave v čase od 22:00 do 6:00 budú musieť ísť na už aj tak preplnený urgent na Kramároch,“ poznamenala Pilzová. „Dôrazne vyzývam ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby bezodkladne zabezpečili dostupnú urgentnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Záhoria,“ apeluje primátor Říha.