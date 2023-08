Nemocnica Bory sa zaradí do siete poskytovateľov ústavnej pohotovostnej služby, zastrešovať bude aj oblasť Záhoria

Nemocnica Bory by sa mala od začiatku septembra zaradiť do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu.

Urgent aj pre Záhorie

Nemocnica bude zároveň poskytovať urgentnú ústavnú starostlivosť aj pre oblasť Záhoria. Nahradí tak nemocnicu v Malackách, ktorá sa z verejnej minimálnej siete poskytovateľov vyradí.

Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, o ktorom by mala čoskoro rokovať. Nemocnica v Malackách bola zaradená do pevnej siete poskytovateľov do konca tohto roka.

Vznikali problémy

„Po tomto kroku však opakovane vznikali problémy so zabezpečením služieb, ktoré boli v poslednom období zabezpečované aj lekármi z iných zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji,“ upozornilo ministerstvo zdravotníctva.

Nemocnica v Malackách preto požiadala rezort zdravotníctva o skrátenie obdobia zaradenia do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, do 31. augusta tohto roka.

„Na základe tejto žiadosti ministerstvo návrhom nariadenia skracuje toto obdobie do 31. augusta tohto roka,“ uviedol rezort.