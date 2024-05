Vedci vyvinuli vakcínu s potenciálom ochrániť pred viacerými koronavírusmi, dokonca aj pred neznámymi

Medzinárodný tím vedcov vyvinul vakcínu, ktorí ma potenciál poskytnúť ochranu pred širšou škálou koronavírusov vrátane tých, ktoré ešte nie sú známe.

Experimentálna vakcína, ktorú zatiaľ testovali na myšiach, vznikla naviazaním neškodných proteínov z rôznych koronavírusov na nanočastice, ktoré sa potom vstrekujú, aby naštartovali obranyschopnosť tela na boj proti vírusom v prípade infekcie. Informuje o tom denník The Guardian.

Za vakcínou stoja britské univerzity v Cambridgei a Oxforde a Kalifornská technická univerzita, ktoré výsledky svojho výskumu zverejnili v odbornom časopise Nature Nanotechnology.

Proaktívna vakcinológia

Objav znamená zmenu v stratégii smerom k „proaktívnej vakcinológii“, v rámci ktorej sú vakcíny navrhnuté a pripravené na výrobu skôr, ako sa objaví potenciálne pandemický vírus.

Pretože vakcína trénuje imunitný systém tak, aby sa zameral na proteíny, ktoré sú zdieľané medzi mnohými rôznymi typmi koronavírusov, ochrana, ktorú vyvoláva, je extrémne široká. Vďaka tomu je účinná proti známym a neznámym vírusom rovnakej čeľade.

Rozptýlená reakcia

Testy na myšiach ukázali, že vakcína vyvolala širokú imunitnú odpoveď na koronavírusy vrátane Sars-Cov-1, ktorý spôsobil vypuknutie epidémie Sars v roku 2003, aj keď do nanočastíc vakcíny neboli pridané proteíny tohto vírusu.

„Ukázali sme, že relatívne jednoduchá vakcína môže stále poskytnúť rozptýlenú reakciu na celý rad rôznych vírusov. Posúva nás to o jeden krok vpred k nášmu cieľu vytvoriť vakcíny ešte predtým, ako vôbec vypukne pandémia,“ povedal prvý autor štúdie Rory Hills z Cambridgeskej univerzity.

Výroba univerzálnej vakcíny

Univerzálnu vakcínu proti koronavírusom podľa Hillsa možno vyrobiť v existujúcich zariadeniach na mikrobiálnu fermentáciu. Výskumníci pracujú s partnermi v priemysle na spôsoboch, ako tento proces zväčšiť, dodal. Nanočastice a vírusové proteíny možno vyrobiť v rôznych časoch na rôznych miestach a zmiešať pri výrobe vakcíny.

Medicínske regulačné orgány nemajú postupy pre proaktívnu vakcinológiu a výskumníci tvrdia, že by sa museli vypracovať s príslušnými orgánmi. Ak by sa zistilo, že vakcína je bezpečná a účinná u ľudí, jednou z možností by bolo použiť ju ako posilňovaciu dávku proti COVID-19 s ďalšou výhodou, že chráni pred inými koronavírusmi.