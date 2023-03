Nekoncepčné vedenie rezortu zdravotníctva spôsobuje podľa Jednoty dôchodcov nedostupnosť liekov

Jednota dôchodcov na Slovensku považuje aktuálne dianie v zdravotníctve za stav ohrozujúci ústavnú zdravotnú starostlivosť nielen pre seniorov, ale aj ďalšie nízkopríjmové skupiny obyvateľov na Slovensku.

Nedostupnosť liekov

Ide podľa nich najmä o nedostatok liekov a ich nedostupnosť. No sú to aj poplatky pre nedostatočné dofinancovanie ambulancií, na ktoré poukazujú zdravotníci. Jednota dôchodcov to uvádza aj pre zmeny štátnych tajomníkov na ministerstve zdravotníctva a vedenie rezortu povereným premiérom.

„Obávame sa, že slovenské zdravotníctvo pomerne rýchlo smeruje k spoplatňovaniu a nedostupnosti ambulantných vyšetrení a liekov pre chudobných,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov Michal Kotian. Minulý rok podľa neho zaplatil senior v priemere 25 eur mesačne za lieky.

„Tie lieky, ktoré sú pre nás zadarmo alebo lacnejšie, sú už tento rok zväčša nedostupné. Niektorí si ich chodia kupovať za hranice,“ pokračuje Kotian. Nie je podľa neho jasné, ako sa bude riešiť lieková politika. Vláda dala podľa Kotiana prísľub, že budú aj lieky zadarmo, no nie sú dostupné ani tie lacnejšie.

Ambulancie bez financií

Ďalším problémom sú podľa Jednoty dôchodcov ambulancie, ktoré poukazujú na to, že suma, ktorou sa ich vláda zaviazala dofinancovať, neprišla na účty. Podľa zástupcov ambulantného sektora sú náklady na prevádzku ambulancie až o 30 % vyššie ako v predchádzajúcom roku.

Reálne príjmy ambulancií sa pritom podľa Kotiana zvýšili len o 5 až 10 %. „Niektoré ambulancie nedostali vôbec nič,“ doplnil Kotian. Jednota dôchodcov sa obáva, že v krátkom čase príde znovu diskusia o doplatkoch pacientov alebo preplácanie celých výkonov pacientmi.

Chaos v zdravotníctve

Jednota dôchodcov požaduje od zastupujúceho premiéra Eduarda Hegera vysvetlenie, ako sa bude riešiť problém s nedostupnosťou liekov a znovu zavedením poplatkov pri ambulantných vyšetreniach.

Uvedený chaos považuje za stav, kedy by mala prísť aj verejná diskusia týkajúca sa možného porušovania ústavných práv na zdravotnú starostlivosť a ohrozenia pacientov. Jednota dôchodcov bude toto svoje stanovisko adresovať aj členom zdravotníckeho výboru v parlamente.