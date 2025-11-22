Mozgová hmla trápi čoraz viac žien po tridsiatke, odborníci hovoria o kombinácii stresu, hormónov aj intolerancií

Pocit zníženej pozornosti, výpadky pamäti a mentálna únava, známe pod pojmom „mozgová hmla“, sú čoraz častejším dôvodom obáv u žien po tridsiatke. Podľa odborníkov za tým môže byť kombinácia faktorov vrátane hormonálnych zmien, nedostatočného spánku, nevhodnej stravy či vedľajších účinkov niektorých liekov.
Zhoršenie stavu môžu vyvolať aj potravinové intolerancie, napríklad na lepok alebo laktózu. „Mozgová hmla sama osebe nie je klinickou diagnózou, ale ukazuje, že organizmus pracuje na energetickú rezervu a stráca rovnováhu,“ uviedla farmaceutka Kamila Horníčková z MojaLekáreň.sk.
Najčastejšie príznaky a ich možné príčiny
Typické príznaky mozgovej hmly zahŕňajú chronickú únavu, spomalené myslenie, slabú koncentráciu a zábudlivosť. Ako vysvetľuje Horníčková, príčinou môže byť dlhodobé vystavenie stresu, hormonálna nerovnováha počas menopauzy alebo porúch štítnej žľazy, dehydratácia či kolísanie hladiny cukru v krvi.
Medzi rizikové faktory patrí aj konzumácia lepku u ľudí s celiakiou alebo citlivosťou na lepok. „Autoimunitná reakcia v takýchto prípadoch nezasahuje len tráviaci trakt, ale aj centrálny nervový systém. Následkom môže byť tzv. neurozápal, ktorý pretrváva aj po ústupe tráviacich problémov,“ dodala.
Príznaky mozgovej hmly môžu podľa nej súvisieť aj s užívaním bežných liekov, ako sú niektoré antihistaminiká, benzodiazepíny, antidepresíva či betablokátory. „Tieto liečivá môžu ovplyvniť krvný obeh v mozgu alebo tlmiť činnosť nervovej sústavy,“ upozorňuje Horníčková.
Ako podporiť mozog z pohľadu celostnej medicíny
Z celostného pohľadu je podľa nej dôležité obnoviť energetický metabolizmus mozgu. Odporúča dostatok spánku, pravidelný pohyb, vyváženú stravu s vyšším podielom bielkovín a obmedzenie cukrov, lepku a alkoholu.
„Mozgové bunky potrebujú kvalitné živiny, nie prázdne kalórie. Z doplnkov výživy sú prospešné vitamíny skupiny B, horčík vo forme citrátu alebo malátu, omega-3 mastné kyseliny, vitamín D3 a zinok,“ dodáva.
Pri dlhodobej únave a poruchách kognitívnych funkcií pomáhajú aj prírodné adaptogény ako ashwagandha a vitálne huby hericium a reishi, ktoré podporujú zvládanie stresu, pamäť a koncentráciu. Nootropiká ako L-theanín alebo bacopa monnieri podporujú činnosť mozgu z dlhodobého hľadiska.
Mozgová hmla nie je normálna súčasť života
Ak pretrvávajú príznaky dlhšie ako tri týždne, zasahujú do bežného fungovania alebo sa pridružia depresia, úzkosť či výrazné poruchy pamäti, farmaceutka odporúča vyhľadať lekársku pomoc. V mnohých prípadoch môže byť nápomocné aj vyšetrenie krvi, ktoré odhalí prípadné metabolické alebo imunitné odchýlky.
„Mozgová hmla môže byť prejavom závažnejších stavov, napríklad postcovidového syndrómu, autoimunitných ochorení či porúch metabolizmu,“ uvádza odborníčka z MojaLekáreň.sk. Zároveň dodáva, že pri správnom prístupe je tento stav vo väčšine prípadov vratný.
Medzi odporúčané kroky na zmiernenie príznakov počas prvých dvoch týždňov patrí dostatok spánku bez obrazoviek pred spaním, pravidelné hydratovanie, kvalitné raňajky, denné vystavenie prirodzenému svetlu, redukcia stimulantov ako kofeín a alkohol, ako aj začlenenie adaptogénov a krátkych oddychových prestávok počas dňa.
„Ľudia si na mozgovú hmlu, únavu a podráždenosť často zvyknú a začnú ich považovať za normálnu súčasť života. Ale nie sú. Telo takto vysiela jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Ak mu doprajeme správnu výživu, oddych a rovnováhu, dokáže sa zotaviť,“ uzatvára Kamila Horníčková.