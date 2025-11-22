Kreatín už nie je len pre športovcov. Podporuje aj mozog, pamäť a vitalitu v starobe

Keď sa spomenie športovci, väčšina ľudí si predstaví nutričný doplnok pre športovcov. Pravdou však je, že ide o látku, ktorú si telo vytvára samo a prijíma ju aj v potrave, najmä v podobe mäsa a rýb.
V posledných rokoch sa kreatín dostáva do popredia aj mimo športového segmentu, najmä preto, že môžu získať jeho benefity aj vegetariáni či vegáni, ktorí prísun tejto látky zo stravy nemusia mať optimálny.
Ako kreatín podporuje mozog a psychiku
„Zvlášť zaujímavý je jeho vplyv na mozog, ktorý spotrebuje obrovské množstvo energie. Práve tu kreatín zohráva dôležitú úlohu, pretože pomáha obnovovať molekulu ATP, ktorá je hlavným zdrojom energie pre mozgové bunky. To je obzvlášť dôležité pri vysokej záťaži, ako sú dlhodobé sústredenie, učenie, stres alebo nedostatok spánku,“ vysvetľuje farmaceutka Lenka Čorbová z lekárne Dr. Max v Bardejove. Okrem toho prispieva kreatín k podpore nálady a zmierneniu symptómov depresie, čím posilňuje psychické zdravie.
Výskumy tiež ukazujú, že kreatín podporuje kognitívne funkcie a zlepšuje pamäť, koncentráciu a výkon mysle. Má tzv. neuroprotektívne účinky, teda pomáha chrániť mozgové bunky pred poškodením, čo ho robí zaujímavým pre prevenciu či podporu liečby neurodegeneratívnych ochorení ako sú Alzheimerova choroba alebo Parkinsonova choroba.
V geriatrickej starostlivosti má kreatín svoje miesto aj preto, že pomáha spomaľovať úbytok svalovej hmoty (sarkopéniu), zlepšuje fyzickú silu a rovnováhu, čo sú faktory, ktoré znižujú riziko pádov a zranení u starších ľudí.
Bezpečnosť užívania kreatínu
Kreatín je vo všeobecnosti považovaný za bezpečný výživový doplnok, najmä ak sa užíva v odporúčaných dávkach a pod odborným dohľadom. Recenzie potvrdzujú jeho dobrý bezpečnostný profil a uvádzajú, že u zdravých jedincov nebolo preukázané výrazné negatívne ovplyvnenie funkcie obličiek ani iných orgánov. Ako však upozorňuje Čorbová, „použitie kreatínu predstavuje riziko pre pacientov s obličkovým ochorením, preto je potrebné, aby pacienti s obličkovými problémami konzultovali jeho užívanie s lekárom.“
Medzi možné vedľajšie účinky patrí zadržiavanie vody v tele a mierny nárast hmotnosti, a to najmä v úvodnej fáze užívania; tiež tráviace ťažkosti ako nafukovanie, zápcha či kŕče. Preto podotýka odborníčka, že „odporúča sa vyberať výrobky s overenou čistotou a konzultovať užívanie s odborníkom.“