Ministerstvo zdravotníctva zabezpečilo tisíce vakcín pre deti proti hepatitíde A

Rezort zdravotníctva zabezpečil v súvislosti so situáciou na východnom Slovensku takmer päťtisíc kusov očkovacích látok pre deti proti vírusovej hepatitíde typu A.

Tisíce kusov vakcíny Havrix junior

Ako uviedlo ministerstvo zdravotníctva, ide o výsledok intenzívnej komunikácie so zástupcami držiteľov rozhodnutí o registrácii vakcín proti hepatitíde A, ako aj s držiteľmi povolení na veľkodistribúciu liekov o ich aktuálnej dostupnosti.

Určité množstvá vakcín už dodali do distribučných spoločností a následne vydali na očkovanie. Aktuálne ministerstvo zabezpečilo 4 752 kusov vakcíny Havrix junior, ktoré sú určené pre deti do 1 roka do 15 rokov vrátane.

„Reagovali sme na vzniknutú situáciu a snažili sa zabezpečiť dostatok potrebných očkovacích látok v čo najkratšom možnom čase,“ priblížila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Situácia so žltačkou na východe

Ochorenie na vírusovú hepatitídu A sa vyskytlo na východnom Slovensku aj v rámci Prešovského kraja v troch okresoch – Vranov nad Topľou, Prešov a Poprad.

K 20. novembru tohto roka od začiatku epidémie evidovali v epidemiologickej súvislosti 263 prípadov ochorenia. V okrese Prešov evidujú aktuálne štyri ohniská v obciach – Žehňa, Červenica, Tuhrina a Varhaňovce.

Situáciu s výskytom žltačky typu A aktívne riešil v Prešovskom kraji aj hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý naďalej pripomína, aby ľudia dôsledne dodržiavali platné protiepidemické opatrenia a potrebné hygienické štandardy.

Odborníci apelujú na význam očkovania

„Postupné zlepšovanie situácie sa dá zabezpečiť iba dôsledným a vytrvalým dodržiavaním všetkých platných protiepidemických opatrení a potrebných hygienických štandardov, pretože inkubačná doba žltačky typu A môže byť až 50 dní,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Pokračuje tým, že efekt protiepidemických opatrení, ak sa dodržiavajú naozaj dôsledne, sa neukáže hneď, ale až po niekoľkých týždňoch práve pre dlhú inkubačnú dobu ochorenia. Prevenciou ochorenia je dôsledné dodržiavanie hygienických štandardov. Odborníci apelujú aj na význam očkovania.

„Hepatitída A je závažné infekčné ochorenie, pred ktorým sa môžeme chrániť očkovaním. Očkovanie je optimálne absolvovať u detí ešte pred nástupom do materskej školy. O očkovanie je možné požiadať primárneho pediatra dieťaťa, ktorý poskytne viac informácií,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.