Výborná správa pre Liptovskú nemocnicu, minister zdravotníctva Šaško podpísal jej preradenie do druhej kategórie - VIDEO

Minister zdravotníctva podpísal preradenie Liptovskej nemocnice do druhej kategórie. Na tlačovej konferencií to oznámil minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa jeho slov liptovskú nemocnicu zaradila bývala vláda do najnižšej kategórie bez ohľadu na to, koľkým pacientom slúži.

Šaško dal župe za pravdu

Žilinský samosprávny kraj bol zásadne proti tomu, aby nemocnica v Liptovskom Mikuláši bola zaradená do nižšej kategórie. Ministerstvu zdravotníctva preto neustále predkladali dáta a argumenty, ktoré ukazovali jej vyššie zaradenie, až dal minister župe za pravdu.

„Liptov nie je len domovom tisícok obyvateľov, ale aj jednou z najnavštevovanejších turistických oblastí Slovenska. Nemocnica denne pomáha nielen miestnym, ale aj lyžiarom, turistom a návštevníkom hôr, ktorí v tomto období zapĺňajú urgent. Napriek tomu bola odsunutá na vedľajšiu koľaj a pacienti boli zbytočne posielaní do vzdialenejších nemocníc,“ uviedol minister zdravotníctva.

Na základe objektívnych kritérií, potrieb regiónu a vypočutia ľudí priamo v teréne sa Kamil Šaško rozhodol podpísať rozhodnutie o preradení nemocnice do vyššej kategórie. Znamená to lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, viac odborných výkonov priamo v regióne a stabilnejšie financovanie nemocnice.

Veria, že sa posunie ešte vyššie

Žilinský kraj inicioval pracovné stretnutie s ministerstvom už po výmene riaditeľa IZA Mateja Mišíka a následne aj písomne požiadali o preradenie nemocnice do vyššej kategórie.

„Teraz je na nemocnici, aby potvrdila, že 2. kategória jej právom patrí. Veríme, že naše investície sa zúročia a že sa Liptovská nemocnica posunie ešte vyššie,“ uviedla za Žilinský samosprávny kraj hovorkyňa Eva Lacová.

Nemocnica v druhej kategórii je regionálna nemocnica, ktorá poskytuje bežnú zdravotnú starostlivosť. Má urgentný príjem, interné oddelenie, chirurgiu, gynekológiu, pediatriu a ďalšie základné oddelenia. Vykonáva plánované operácie, ale zložité zákroky riešia už väčšie nemocnice.