Len 4 % Ukrajincov uviedlo veľmi dobré duševné zdravie, tvrdí štúdia

Iba 4,1 % Ukrajincov hodnotí svoj duševný stav ako veľmi dobrý, zatiaľ čo 34,3 % ho opisuje ako zlý alebo veľmi zlý. Takmer tri štvrtiny respondentov uviedli pravidelné príznaky stresu alebo úzkosti. Ako referuje web liga.net, uvedené výsledky vyplynuli z každoročného prieskumu, ktorý začiatkom roka 2026 uskutočnil zdravotnícky informačný systém Helsi.
Na štúdii sa zúčastnilo približne 3 000 používateľov z rôznych regiónov Ukrajiny. Zástupcovia spoločnosti poznamenávajú, že takéto prieskumy sa vykonávajú každoročne s cieľom sledovať základné trendy v duševnom zdraví obyvateľstva.
Až 57,4 % respondentov pociťuje stres alebo úzkosť takmer každý deň, ďalších 26,1 % – raz alebo dvakrát týždenne. Iba 9,3 % účastníkov uviedlo, že stres pociťujú zriedkavo alebo nikdy. Problémy s motiváciou zostávajú rozšíreným problémom, keďže 36,8 % respondentov uviedlo neustálu apatiu a 44 % uviedlo pravidelnú stratu motivácie. Iba 4,9 % respondentov sa považuje za trvalo aktívnych.
Prieskum preukázal súvislosť medzi vojnovými skúsenosťami, životnými podmienkami a úrovňou stresu. Medzi obyvateľmi oblastí s pravidelným ostreľovaním je podiel tých, ktorí zažívajú stres takmer denne, vyšší ako medzi respondentmi bez priameho kontaktu s vojnou. Táto skupina má tiež vyššiu mieru problémov so spánkom a chronickej únavy.
Vnútorne vysídlené osoby častejšie hlásia kombináciu vysokej úzkosti a pocitu nedostatku podpory, a to aj v prípade zamestnania. Dôchodcovia hlásia vyššiu mieru každodenného stresu v porovnaní so zamestnanými a častejšie hodnotia svoj stav ako zlý alebo veľmi zlý.
Medzi pracujúcimi respondentmi existujú rôzne reakcie na úzkosť. Niektorí sa ju snažia kompenzovať zvýšením pracovnej záťaže, zatiaľ čo iní uvádzajú stratu motivácie a emocionálne vyčerpanie. Napriek vysokej úrovni psychického stresu iba 25,2 % respondentov aspoň raz vyhľadalo odbornú pomoc s problémami duševného zdravia. V porovnaní s prieskumom Helsi z roku 2025, keď iba 3 % respondentov hodnotili svoj duševný stav ako veľmi dobrý, tento ukazovateľ v roku 2026 vykázal mierny nárast.