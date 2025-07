Leto bez úpalu či opice. Farmaceutka radí, ako si užiť festivaly bez ujmy na zdraví

Festivaly sú jedným zo spôsobov, ako si užiť leto naplno. Aby sa však dni plné zábavy neskončili únavou alebo zdravotnými problémami treba myslieť na pitný režim, mať mieru pri pití alkoholu a dopriať si oddych po každej festivalovej noci.

Farmaceutka Lenka Čorbová z lekárne Dr. Max v Bardejove prináša praktické rady, ako si užiť letné festivaly naplno a zároveň zostať fit. Ako Čorbová zdôraznila, základom je pitný režim.

Nebezpečné kombinovanie alkoholu a liekov

„Letné horúčavy, tanec pod pódiom a pohárik v ruke – ideálna festivalová kombinácia, ktorá však môže rýchlo viesť k dehydratácii,“ upozornila farmaceutka. Denne by mal človek vypiť aspoň dva až tri litre tekutín, počas festivalu aj viac. Najlepšia je pritom čistá voda, minerálka či bylinkový čaj.

„Sladené nápoje, energetické drinky, veľké množstvo kávy či alkohol smäd neuhasia – práve naopak,“ doplnila Čorbová. Farmaceutka ďalej upozornila na kombinovanie alkoholu a liekov, čo môže byť niekedy až život ohrozujúce.

„Jednou z najrizikovejších kombinácií je alkohol a antiinfekčné liečivo metronidazol. Pri ich súbežnej kombinácii dochádza k ovplyvneniu metabolizmu alkoholu, čo môže viesť k nevoľnosti, zvracaniu, búšeniu srdca, poteniu či silným bolestiam hlavy. Rovnako nebezpečné je miešanie alkoholu s liekmi na úzkosť, depresiu alebo nespavosť,“ vysvetlila Čorbová a upozornila, že tieto kombinácie môžu výrazne zosilniť tlmivý účinok, hrozí tak ospalosť, závraty, dezorientácia a spomalené reakcie.

Malá festivalová lekárnička

„V extrémnych prípadoch, najmä pri liekoch na spanie, môže dôjsť až k život ohrozujúcim stavom. Dajte si pozor na opioidné analgetiká, pretože v spojení s alkoholom môžu mať fatálne následky,“ vysvetlila Čorbová. Alkohol súčasne ovplyvňuje imunitu aj účinnosť liekov.

„Ak sa chystáte na festival, doplňte si vopred vitamíny C, D a zinok,“ odporúča farmaceutka. Dobrou voľbou je podľa nej mať so sebou malú festivalovú lekárničku so základnými liekmi.

„V lekárničke by nemali chýbať okrem liekov, ktoré pravidelne užívate, aj lieky na bolesť hlavy, alergiu, hnačku, náplasti, rýchloobväzy, gél na uštipnutie hmyzom, repelent, roztok proti dehydratácii. Proti únave, kŕčom a podráždenosti je vhodné magnézium a vitamíny skupiny B,“ priblížila Čorbová.

Vysoké teploty a nesprávne skladovanie potravín

Vo festivalovej výbave by podľa farmaceutky nemal chýbať ani opaľovací krém s vysokým SPF, balzam na pery s UV faktorom, slnečné okuliare, pokrývka hlavy, štuple do uší a maska na spanie, energy doplnky na dobitie energiou, vlhčené utierky a dezinfekčný gél na ruky.

Farmaceutka ďalej zdôraznila, že v horúčavách je potrebné si dávať pozor aj na jedlo. Vysoké teploty a nesprávne skladovanie potravín totiž môžu viesť k premnoženiu baktérií a k následným potravinovým otravám.

„Najčastejšie ide o salmonelózu, E-coli aj iné bakteriálne otravy jedlom. Vyhýbajte sa majonézovým šalátom, mäkkým mäsovým výrobkom a zákuskom, ktoré neboli uchovávané v chlade. Ak jedlo zapácha, má zmenenú farbu alebo konzistenciu – radšej ho nejedzte,“ odporúča Čorbová, podľa ktorej je základom aj správna hygiena rúk.

Čo robiť v prípade bolesti hlavy?

Na festivaloch je totiž zvýšené riziko šírenia baktérií. Ruky je tak potrebné umývať pred jedlom a po použití toalety. „Ak nie je dostupná voda, použite antibakteriálny gél alebo vlhčené utierky,“ doplnila farmaceutka. Čorbová prišla aj s radami v prípade, že to na festivale preženieme s alkoholom.

„Ak to večer trochu preženiete, ráno vás môže prekvapiť nepríjemná opica. Najdôležitejšia je hydratácia – čistá voda, minerálky alebo rehydratačné roztoky pomôžu telu doplniť stratené tekutiny. Ráno siahnite po ľahkých raňajkách, ako je vývar, banán či ovsené vločky. Na upokojenie žalúdka pomôže zázvorový čaj s medom. Nezabudnite ani na vitamíny skupiny B, vitamín C a horčík – tie zmiernia únavu a podráždenosť,“ odporúča farmaceutka. V prípade bolesti hlavy je podľa nej vhodné siahnuť po bežných analgetikách, no nikdy nie v kombinácii s alkoholom.

„A najlepší liek? Oddych, čerstvý vzduch a trocha trpezlivosti,“ doplnila Čorbová. Upozornila súčasne, že pohárik „na vyrovnanie hladinky“ opicu nelieči, len oddiali jej priebeh a môže zhoršiť stav. Ide tak o mýtus.