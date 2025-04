Kotlárovu analýzu o vakcínach nemá ani Úrad vlády, TIS žiada zverejniť jej obsah aj autorov

Analýzu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid-19 Petra Kotlára nemá ani jeho domovský Úrad vlády SR. Poukázala na to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

„Ani tri týždne od emotívnej tlačovky splnomocnenca vlády pre preverenie koronapandémie Petra Kotlára, na ktorej nad hlavou mával analýzou o údajnom ohrození slovenského genofondu mRNA vakcínami proti Covidu-19, stále nepoznáme ani základné odpovede. Nepomohla ani infožiadosť, ktorú sme po Kotlárovej tlačovke zaslali na jeho domovský Úrad vlády SR,“ uviedla TIS.

TIS žiada zverejnenie, vysvetlenie a mená autorov

Mimovládka zdôrazňuje, že ak zástupca vlády prezentuje na základe údajne odbornej analýzy alarmujúce informácie, verejnosť aj experti majú mať právo jej závery nielen poznať a vyjadriť sa k nim, ale aj vedieť, kto všetko sa na jej vyhotovení podieľal a z akých zdrojov.

Nič na tom podľa TIS nemení ani Kotlárova návšteva u generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ďalšie posudzovanie výsledkov analýzy prokuratúrou.

Odpoveď Úradu vlády SR pôsobí podľa mimovládnej organizácie ako ďalšie „Kocúrkovo“. „Aj napriek tomu, že Kotlár ako zadávateľ ukazoval do kamier hotovú analýzu už pred tromi týždňami a jeho sekretariát spadá podľa štatútu pod úrad vlády, odtiaľ nám na infožiadosť odpísali, že analýzu k dispozícii nemajú a ani ju neplatili,“ informovala TIS.

Žilinka analýzu prijal, preveruje ju prokuratúra

Možné vysvetlenia sú podľa nej viaceré – analýza buď neexistuje, alebo si na ňu Kotlár zohnal peniaze inde, alebo si ju objednal iný štátny orgán, prípadne sa niekto tvári, že otázke nerozumie a nehovorí celú pravdu.

Ak by si aj splnomocnenec vlády zohnal peniaze inde, v takom prípade by nesedelo jej nesprístupnenie z dôvodu, že ju úrad nemá k dispozícii a musel by poskytnúť iné zákonne zdôvodnenie, poukázala TIS.

„Nech sa už prikloníme ku ktorejkoľvek verzii, alebo úradníci vyrukujú ešte s nejakou ďalšou, jedna jednoduchá možnosť nám tam predsa len chýba. Čo tak ešte skúsiť transparentné informovanie o prešetrovaní manažmentu pandémie?“ dodala Transparency International Slovensko.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v marci prijal Kotlára, ktorý mu odovzdal výsledky svojej analýzy šarží vakcín, ktorú mali orgány činné v trestnom konaní dôsledne posúdiť, vyhodnotiť a vysporiadať sa s ňou z trestnoprávneho hľadiska. Záležitosť má preveriť Krajská prokuratúra v Trenčíne.