Kotlár ukáže analýzu vakcín iba Žilinkovi, od Fica žiada zvolanie Bezpečnostnej rady

aktualizované 18. marca 13:40

Peter Kotlár pôjde v stredu na generálnu prokuratúru predstaviť Generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi výsledky analýzy šarží vakcín Moderna a Pfizer. Na tlačovej konferencii to uviedol priamo splnomocnenec vlády SR pre preverenie pandémie Covid-19 Peter Kotlár.

Dodal, že nikto ešte nenahliadol do analýzy a prvým bude Maroš Žilinka, ktorý by podľa Kotlára mal spustiť vyšetrovanie v tejto veci. Kotlár zároveň odmietol vyjadrenia lekárov a vedcov, ktorí jeho analýzu spochybňujú a tvrdia, že vakcíny sú bezpečné. Podľa jeho slov nikto nevidel analýzu, preto sa nemôžu k jej záverom vyjadrovať.

Výzva na zvolanie bezpečnostnej rady štátu

Splnomocnenec vlády zároveň vyzval premiéra Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu štátu, ktorej sa zúčastnia aj prezident SR Peter Pellegrini, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister obrany Robert Kaliňák a aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar.

„Predseda vlády sa k tejto téme nevyjadruje, lebo vie, že neblafujem. On vie, že si počká na to, ako bude musieť sám niesť zodpovednosť za svoje vyjadrenia, ale do tohto dňa mám jeho plnú podporu a dôveru,“ uviedol na tlačovej konferencii Peter Kotlár.

Bezpečnostná rada má podľa splnomocnenca vyvodiť závery voči Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý nepreveril vakcíny a dovolil, aby sa nimi očkovalo.

„Ak sa ukáže, že nemám pravdu, pred médiami roztrhám svoj lekársky diplom a budem sa ospravedlňovať slovenským občanom,“ uviedol Peter Kotlár. Rovnako vyhlásil, že ak generálna prokuratúra a bezpečnostná rada nebudú viac riešiť jeho analýzu, vzdá sa postu splnomocnenca vlády pre preverenie pandémie.

V budúcnosti môžu vzniknúť súdne spory

Peter Kotlár zároveň pripustil, že v budúcnosti môžu vzniknúť súdne spory medzi Slovenskou republikou a spoločnosťami Moderna a Pfizer. Slovensko, ktoré je do roku 2026 povinné zaplatiť 150 miliónov eur za predplatené vakcíny, by podľa splnomocnenca malo zvážiť vyplatenie tohto dlhu. Tieto peniaze by sa, ako uviedol Peter Kotlár, mohli použiť napríklad na platy učiteľov.

Splnomocnenec vlády počas celej tlačovej konferencie odmietol poskytnúť bližšie informácie o tom, kto a akým spôsobom analýzu vytvoril. Kedy, a či vôbec, tieto informácie publikuje tiež nešpecifikoval.

„Ministerstvo zdravotníctva SR, rovnako ako minister zdravotníctva, neboli o výsledkoch uvedenej analýzy doteraz informovaní a preto sa k obsahu nevieme momentálne vyjadriť. Ako sme už neraz uviedli, rezort aj minister si ctia skúsenosti medicínskej praxe a stoja plne na strane medicíny založenej na overených vedeckých faktoch a výskume renomovaných autorít SR,“ uviedlo pre tlačovú agentúru SITA komunikačné oddelenie Ministra zdravotníctva SR.