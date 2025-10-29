Odborníci žiadajú transparentné pravidlá v liekovej politike, štát pripravuje zásadné zmeny

Odborníci na zdravotníctvo sa zhodujú, že lieková politika musí stáť na jasných, transparentných a efektívnych pravidlách. V opačnom prípade hrozí, že slovenskí pacienti budú aj naďalej čakať na moderné lieky stovky dní. Kľúčom je efektívne využívanie verejných financií a zlepšenie kvality dostupných dát. Zmeny v tejto oblasti sú aj súčasťou pripravovanej novely zákona, ktorú predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR počas konferencie Vizionári v liekovej politike.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil oblasť liekovej politiky a financovanie štátnych nemocníc za dva najdôležitejšie piliere pre udržateľnosť systému. „Všetko to začína v jasných, transparentných pravidlách a procesoch, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Presne o tom je táto novela. Okrem nej pripravujeme ďalšie kroky. Chcem deklarovať, že stojím na strane pacientov, aj preto vznikne komisia zložená z pacientskych organizácií, ktorá bude súčasťou rozhodovacích procesov,“ uviedol v úvode konferencie.
Komisia bez zodpovednosti
Podľa Vladimíra Baláža, predsedu Výboru pre zdravotníctvo NR SR, funguje v rezorte zdravotníctva odborná sekcia liekovej politiky, ktorá vedie dialóg aj s parlamentným výborom. „Za zdravotnícky výbor môžem povedať, že sa pravidelne stretávame so zástupcami rezortu. Spolu sa snažíme nastaviť legislatívu tak, aby bola transparentná a efektívna. Verím, že v otázke výnimkových liekov sa nám podarí nájsť konsenzus,“ vyhlásil.
Poslanec František Majerský poukázal na potrebu reformy fungovania Kategorizačnej komisie. „Táto komisia dnes nemá žiadnu zodpovednosť. Musí sa v nej urobiť poriadok. Zároveň by sme mohli znížiť zaťaženie NIHO tým, že by sa stanovila cenová hranica, pod ktorú by inštitút nemusel vyhodnocovať nové lieky,“ uviedol.
Poslanec Tomáš Szalay upozornil na silné tlaky na štát ako regulátora pri objeme financií, ktoré sa v sektore pohybujú. „Je dôležité, aby mal regulátor jasnú dlhodobú víziu, ktorá bude dohodnutá aj s politickou opozíciou. Len tak môžeme nájsť spoločnú reč aj v parlamente a zabezpečiť ústavnú väčšinu pre zmeny,“ dodal.
Ťažko predvídateľný vývoj
Generálna riaditeľka Sekcie liekovej politiky MZ SR Martina Vulganová potvrdila, že cieľom rezortu je zabezpečiť pacientom prístup k moderným liekom za transparentných a udržateľných podmienok. „Pracujeme na viacerých reformách, okrem liekovej legislatívy sa pripravujú aj zmeny v oblasti odberu plazmy a krvi, ako aj očkovanie v lekárňach. Teší nás, že sa podarilo posunúť viaceré lieky bližšie k zaradeniu do kategorizácie,“ povedala.
Zástupkyňa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Iveta Pálešová označila vývoj v liekovej politike za ťažko predvídateľný. „Reformy sú skôr postavené na finančných ukazovateľoch než na reálnych potrebách pacientov. Pozitívne však je, že niektoré opatrenia, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali, sa už premietli do zákona o lieku,“ skonštatovala.
Odborníci na konferencii sa venovali aj otázke efektívnosti výdavkov a hodnote za peniaze. Podľa analytičky Jany Ježíkovej čakajú slovenskí pacienti na nové lieky v priemere vyše 700 dní. „Problémom je, že nevieme presne, aké sú skutočné výdavky na lieky. Kľúčová je kvalita dát. Bez nej nevieme objektívne posudzovať ani úžitok z inovatívnych liekov,“ uzavrela.