Kampaň „Zrnko času“ upozorňuje na výzvy, ktorým čelia pacienti so zriedkavými chorobami

Pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb spustili pacientske organizácie na Slovensku osvetovú kampaň „Zrnko času“.

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o zriedkavých chorobách a poukázať na výzvy, ktorým pacienti čelia, vrátane dlhého čakania na diagnózu a prístup k liečbe. Ústredným symbolom kampane sú presýpacie hodiny, ktoré zdôrazňujú boj pacientov s časom.

Tristotisíc pacientov

„Každý z nás môže byť súčasťou zmeny – už len tým, že sa o tejto téme dozvie viac, že bude jej hlasom a že pomôže šíriť povedomie,“ uviedla Andrea Madunová, predsedníčka občianskeho združenia Belasý motýľ. Kampaň podporuje aj Ministerstvo zdravotníctva SR a Národná rada Slovenskej republiky.

Na Slovensku žije približne 300 tisíc pacientov so zriedkavými chorobami, ktoré sú často genetického pôvodu a spôsobujú dlhodobé obmedzenia.

Odbúranie bariér

„Slovensko je v dostupnosti inovatívnych liekov na chvoste Európy,“ upozorňuje Tatiana Foltánová, predsedníčka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb (SAZCH).

Kampaň „Zrnko času“ má za cieľ pomôcť odbúrať bariéry, ktorým pacienti čelia, a postaviť ich do centra pozornosti tých, ktorí majú kompetenciu to zmeniť. Pacienti so zriedkavými chorobami potrebujú včasnú diagnostiku a prístup k liečbe, ktorá je často nedostupná kvôli finančným a systémovým bariéram.