Hypnoterapia pomáha spracovať traumy a prekonávať úzkosť. Je bezpečná?

Úzkosť a stres, závislosti, telesná hmotnosť, strach, fóbie, traumy, či poruchy spánku. To sú problémy, s ktorými vie úspešne pomôcť hypnoterapia.

Hypnoterapia je často zamieňaná s pojmom hypnóza, ktorá je mylne chápaná len ako ovplyvňovanie mysle človeka, na základe čoho je možné ovládať jeho konanie bez jeho vedomia. Ide však skôr o „hollywoodske“ filmové interpretácie, ktoré vidíme v rôznych seriáloch či filmoch ako Hypnotik či Mentalista.

Hovoriť môžeme aj o „javiskovej hypnóze“, ktorá slúži na zábavu. Hypnotizér v takýchto prípadoch využíva ľudí s vysokou sugestibilitou s cieľom ohromiť svoje publikum. Vidíme v takýchto prípadoch ľudí, ktorí sú pod hypnózou akoby „duchom neprítomní“ a nevedome fungujú na povel a po prebudení netušia, čo sa počas hypnózy dialo. To však nie je prípad hypnoterapie.

Hypnóza verzus hypnoterapia

Hypnózu tak môžeme chápať ako stav mysle, kým hypnoterapia je liečebná metóda. Hypnóza sa v jej prípade využíva ako účinný prostriedok na dosiahnutie pozitívnych zmien.

S hypnoterapiou často ide ruka v ruke aj strach z neznámeho. Dôležité je si však uvedomiť, že ide o bdelú hypnózu. Napriek tomu, že slovo hypnóza pochádza z gréckeho „hypnos“, čo znamená spánok, pravda je taká, že hypnotizovaný človek nespí. Opak je pravdou.

V hypnoterapii sa využíva hypnóza v plnej bdelosti a vedomí. To, že dochádza k strate kontroly nad vlastnou hlavou a telom sa dá teda pokladať za mýtus. Počas hypnoterapie má človek úplnú kontrolu nad svojím myslením a správaním, pričom stav, do ktorého sa skutočne dostáva, je stav hlbokej relaxácie a zvýšenej sústredenosti.

Človek je teda cez hypnoterapiu navádzaný k uvoľneniu, vďaka čomu je jeho myseľ otvorenejšia pozitívnym sugesciám, ktoré môžu pomôcť zmeniť neželané návyky, zvládať fóbie či prekonávať rôzne vnútorné bloky.

Je hypnoterapia bezpečná?

Terapeut nemôže človeka prinútiť robiť niečo proti jeho vôli. Hypntoreapia je preto úplne bezpečná. Platí to však v prípade, že hypnózu vykonáva skúsený vyštudovaný odborník, a teda psychológ alebo psychiater. Neodporúča sa podstupovať hypnoterapiu u liečiteľov či iných nezdravotníckych profesií. Ide totiž zväčša o ľudí, ktorí majú iba kurz.

Klinická hypnóza tak nemá v skutočnosti nič spoločné s hypnózou, ktorá má slúžiť ako zábavný trik či manipulácia. Ide teda o techniku na dosiahnutie terapeutických cieľov a nehrozí teda ani to, že by človek po hypnóze zabudol, čo sa stalo. Hypnotizovaný človek tak nestráca kontrolu, je pri vedomí, a ak by mu niečo nevyhovovalo, vie kedykoľvek celý proces ukončiť.

S čím nám vie hypnoterapia pomôcť?

Hypnoterapia je účinnou metódou, ktorá môže pomôcť pri zvládaní úzkostných stavov, stresu či paniky. Človek sa tak pomocou hypnózy učí, ako nahradiť strach a katastrofické scenáre pocitmi istoty a pokoja.

K hypnoterapii sa často uchyľujú aj ľudia, ktorí bojujú so závislosťami či s rôznymi zlozvykmi. Hypnoterapia v tomto prípade môže napomôcť k nahradeniu škodlivých návykov za nové, zdravšie vzorce správania. Súčasne si vieme cez ňu uvedomiť, prečo siahame napríklad po cigarete alebo alkohole, prečo sa prejedáme, či trávime nadmerne veľa času na sociálnych sieťach.

Hypnoterapia vie byť nápomocná aj pri poruchách spánku a nespavosti. S jej pomocou sa vieme zbaviť aj rôznych fóbií či strachov, pri ktorých je silná emocionálna reakcia uložená v podvedomí. Hypnoterapiou tak vieme prepísať spomienky, ktoré sú spúšťačom, prípadne zmeniť reakcie na tieto spúšťače.

Hypnoterapia je tiež vhodná pri spracovávaní, pochopení a prekonávaní traumatických zážitkov. Cez hypnoterapiu sa vieme dostať k potlačeným spomienkam alebo pocitom, ktoré človeka ovplyvňujú, aj keď si toho nie je vedomý, pričom terapeut ich pomôže pochopiť a spracovať.

Hypnoterapia je správnou voľbou aj pre ľudí, ktorí trpia nízkym sebavedomím. Hypnoterapia totiž môže posilniť vnútornú sebadôveru, zmeniť negatívne presvedčenia a nastaviť myseľ na dosiahnutie cieľov. Ide tak o silný nástroj pre osobnostný rozvoj najmä pre ľudí, ktorí o sebe zvyknú pochybovať a myslia si o sebe, že nie sú dosť dobrí.

Ako to prebieha?

Každé sedenie sa začína rozhovorom, kedy terapeut zistí, čo klient potrebuje vyriešiť. Pýta sa ho teda, čím si prechádza, aké má očakávania, aký je jeho životný kontext a predošlé skúsenosti. Na základe rozhovoru sa tak ujasní, čo chce klient hypnoterapiou dosiahnuť.

Terapeut tak v rozhovore získa všetky potrebné informácie, získa predstavu o tom, aké sugescie budú pre klienta najvhodnejšie a najúčinnejšie. Pred tým, než pristúpi k samotnej hypnóze, poučí klienta o tom, čo je hypnóza, ako bude prebiehať, ubezpečí klienta, že bude mať nad sebou kontrolu, a že všetko bude prebiehať bezpečne.

Nasleduje uvoľnenie a vstup do hypnózy. Terapeut klienta zvolenými metódami uvedie do stavu hlbokej relaxácie, kedy začne byť myseľ otvorená pozitívnym zmenám. Terapeut v tomto stave pracuje s podvedomím a navrhuje nové vzorce myslenia, správania či zvládania situácií.

Na konci sedenia opäť nasleduje rozhovor, kedy terapeut s klientom preberie napríklad to, ako sa cítil, aké má zo sedenia dojmy alebo či cíti zmenu.