Fico hovoril Dolinkovej, čo má robiť. Podľa SaS bol kontrolný deň na ministerstve zdravotníctva sklamaním (video)

Výsledkom pondelkového kontrolného dňa predsedu vlády Roberta Fica na Ministerstve zdravotníctva SR je fakt, že premiér ministerke Dolinkovej povedal, čo má robiť, keďže pol roka reálne nerobí nič.

V reakcii na kontrolný deň na rezorte zdravotníctva to uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS). Zdravotníctvo sa podľa liberálov pod vedením Dolinkovej dostalo do stavu, keď neodborníci diktujú odborné témy a vťahujú do odbornosti politiku.

„Je to sklamanie. Čakali sme, že bude konať razantnejšie a nie že jej bude Fico hovoriť, čo má robiť,“ uviedla poslankyňa parlamentu za SaS Janka Bittó Cigániková.

Reakcia na oddlženie nemocníc

Tá sa okrem iného pozastavila nad tvrdením predsedu vlády, že nemocnice sa dajú oddlžovať jedine vtedy, keď sa budú robiť systémové opatrenia.

„Na to kedy prišiel? Nemocnice sa za jeho pôsobenia na poste premiéra zadlžovali viackrát a vždy boli jeho riešenia nesystémové,“ poznamenala.

Audit zmlúv VšZP

Pozitívne vníma audit zmlúv štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

„Opakovane sme protestovali proti nekonečnému dofinancovávaniu VšZP, keďže treba vedieť, na čo idú zdroje štátnej poisťovne, ktorá opakovane žiadala viac peňazí. My sme sa proti tomu postavili. Dofinancovanie sa dostalo až do výšky 300 miliónov eur, pritom poisťovňa nemala výsledky, robili sa v nej netransparentné procesy,“ vysvetlila Bittó Cigániková.

Zle urobený plán obnovy

Premiér potvrdil, že plán obnovy bol urobený zle, keďže vtedajšie vedenie ministerstva nebolo schopné prijať žiadne rozhodnutia.

„Na rozdiel od kolegov z opozície súhlasíme s oddialením termínov pre Banskú Bystricu, Martin aj Spišskú Novú Ves a zároveň nás teší akákoľvek nová investícia, čiže vítame aj avizovanú nemocnicu v Prešove. No platí, že uveríme, až keď uvidíme,“ skonštatoval poslanec parlamentu za SaS Tomáš Szalay.

Kontrolný deň nič nepriniesol

Podľa Progresívneho Slovenska nepriniesol kontrolný deň na ministerstve zdravotníctva pre pacientov na Slovensku vôbec nič.

„Nespomenuli ani jeden z najväčších problémov zdravotníctva. Akútny nedostatok zdravotných sestier, ani to, ako a kde chcú postaviť novú národnú univerzitnú nemocnicu,“ zdôraznil podpredseda parlamentného zdravotníckeho výboru Oskar Dvořák.

Premiéra Fica podľa opozičnej strany nezaujíma ani to, že Dolinková kvôli Pente ohrozuje peniaze z plánu obnovy.