V Prešove by mala vzniknúť nová vojenská nemocnica. Ministerstvo obrany má na to peniaze, vyhlásil Fico (video)

V Prešove by mohla vyrásť nová vojenská nemocnica. Premiér Robert Fico to uviedol po kontrolnom dni na Ministerstve zdravotníctva SR. O tejto téme by už túto stredu mohla rozhodovať vláda.

Ako priblížila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pôjde o materiál, ktorého obsahom bude zmene zriaďovateľa nemocnice v Prešove. Tej pritom hrozia problémy vo forme exekúcie. Aj s nimi by jej mohlo pomôcť Ministerstvo obrany SR.

Konečné rozhodnutie už tento mesiac

„Bude to moderná nemocnica, výhodou je, že na toto má rezort obrany peniaze,“ uviedol stručne k téme premiér.

Dolinková zároveň potvrdila, že jej rezort pracuje aj na projekte novej štátnej univerzitnej nemocnice a v priebehu týždňa až dvoch by ho chcela predstaviť. Už tento mesiac by tak podľa nej mohla vláda prijať v tejto veci konečné rozhodnutie.

Pokračovanie projektov z plánu obnovy

Ministerka potvrdila aj pokračovanie projektov financovaných z plánu obnovy v Martine a v Banskej Bystrici. Predseda vlády ju v tejto súvislosti vyzval, aby napredovanie prác osobne kontrolovala. Dolinková sa vyjadrila aj k medializovanému dodatku podpísaného s nemocnicou v Spišskej Novej Vsi. Zariadenie patrí pod finančnú skupinu Penta.

Ministerka odmietla akúkoľvek kritiku. „Ak by to nebolo v poriadku, nikdy by sme taký dodatok nepodpísali,“ zhodnotila.

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi podľa nej z plánu obnovy nielen rekonštruuje a modernizuje ale aj stavia novú budovu. Práve v prípade výstavby sa dodatkom zosúladili podmienky s inými projektami, napríklad v Martine. Hrubá stavba tu musí byť hotová do 30. júna roku 2026 a finálne zariadenie do konca roku 2028.